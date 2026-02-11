Artikeln i korthet Rebecca Borck från Livs besöker lantbruket Lövåsa gård för att informera om fackets arbete, dess fördelar och för att rekrytera nya medlemmar.

Besöket innehåller en diskussion om att tillhöra Livs istället för Kommunal, eftersom hela kedjan från råvara till produkt numera tillhöra Livs avtalsområde. Arbetsgivaren Emilia Astrenius är positiv till fackligt engagemang och planerar en skyddsrond för att förbättra arbetsmiljön.

Rebecca betonar vikten av fackligt medlemskap även på en väl fungerande arbetsplats som Lövåsa, för att få konkurrenskraftiga löner. Besöket resulterar i ett ökat intresse bland de anställda. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den röda jackan nästan lyser i det vintergrå landskapet.

Rebecca Borck, regionalt förtroendevalt ombud från Livs, står med mobilen tryckt mot örat för att meddela att hon är på plats.

Hon kliver inte in utan att bli insläppt. Det kan finnas rutiner och regler kring hygien menar hon. Och det första intrycket är viktigt.

I dag är det Lövåsa gård som står på schemat. En gård på Västgötaslätten, strax söder om Vänern. Det är en gård med mjölkproduktion, växtproduktion och slaktgrisproduktion, där de 400 mjölkkorna tillhör det största benet.

Rebecca behöver inte vänta länge. Strax är bonden Emilia Astrenius, där, tar i hand och visar vägen in i köket, där personalgruppen nyss fått i sig frukost.

Rebecca Borck kliver inte in utan att bli insläppt – lantbruk kan ha hårda regler om hygien.

Totalt finns fjorton heltidsanställda på Lövåsa men denna morgon är de inte fler än att Rebecca kan ta alla i hand innan hon slår sig ner.

Hon börjar med att berätta lite om sig själv och om sin koppling till området. Någon passar på att ta sig en påtår och Rebecca får prata högt för att överrösta kaffe­maskinen.

– Det är viktigt att vara glad och trevlig när man kommer ut. Då är det mycket lättare att få kontakt och att få människor att lyssna, säger Rebecca.

Inte gratis – men går att tjäna på

Flera av de anställda kring bordet är unga, så Rebecca backar bandet och berättar kort om den svenska modellen, vikten av två jämna parter.

Förklarar att facket förhandlat om lönerna, både ökningen i år och den under nästa, eftersom de har ett tvåårigt avtal.

Sedan berättar hon länge om försäkringar och om vad som ingår. Där brukar det finnas ett stort intresse.

– Det är inte gratis att vara med i facket. Därför är det viktigt att förstå att man faktiskt kan tjäna ekonomiskt på det, genom till exempel rabatter på försäkringar, säger Rebecca.

Men den stora frågan, och det Rebecca trycker på, är att man genom sitt medlemskap är med och bidrar till arbetet med att få alla arbetsgivare anslutna till kollektivavtal.

– Det är inte bara för dem som jobbar där som det är viktigt. Det är viktigt för er också. För om en annan gård inte följer avtal så kan de ta fram det ni gör mycket billigare, vilket gör att er arbetsplats inte kan konkurrera. På sikt kan det leda till att ni blir av med jobbet.

På så sätt är facket viktigt, både på kort och lång sikt, förklarar hon, innan hon rundar av och öppnar för frågor.

Veterinären kollar vilka kor som är dräktiga med hjälp av ultraljud.

– Hur tycker ni det här låter?

Jo, menar gruppen. Att det låter väl bra. Emilia erbjuder sig att lämna rummet, om någon vill ha möjlighet att prata med facket utan sin arbetsgivare närvarande? Men det behovet verkar inte finnas.

Ingen är redo att skriva på något papper vid sittande bord, men intresset är väckt.

Positivt inställd till fackligt engagemang

Emilia, i sin roll som arbetsgivare, är positivt inställd till fackligt engagemang. Innan tossorna åker på för en rundtur på gården kollar hon av med Rebecca om de inte kan boka in en skyddsrond.

– Jag vill gärna lära mig mer. Jag tror att man lätt blir hemmablind för de risker som finns här på gården eftersom man är mitt i det hela tiden. För er blir det ett tillfälle att lära er mer om oss gröna näringar och vilka utmaningar vi har, säger hon till Rebecca, innan hon tackar för sig och beger sig till kontoret.

Det blir Fabian Lövgren som visar Rebecca runt. Han är bara 20 år och jobbet på Lövåsa gård är hans första fasta tjänst. Ett år har det hunnit bli på heltid, men innan dess var det helg­arbete och sommarjobb. A-kassan är han med i men facket har han inte tagit ställning till än.

Fabian Lövgren, 20, har fått sin första fasta tjänst på Lövåsa gård.

Några av korna närmar sig och tycks uppmärksamma att det är besökare på plats. Mellan tuggorna följer de rundvandringen med stora ögon.

– De är olika till sättet, några av dem är riktigt nyfikna, andra bryr sig inte alls, säger Fabian.

Han berättar om vilket godis som lockar kossorna till mjölkningsmaskinerna, hur nya innovationer gjort att de nu slipper skrapa golven så ofta och hur de säkerställer kalvning året runt. Rebecca ställer initierade frågor.

– Det är inte alltid jag får kika runt på det här sättet, men det uppskattar jag verkligen. Jag lär mig mycket på det och får en större förståelse för den här typen av verksamheter.

Rimligt att bli en del av Livs

Det är relativt nytt att hon som Livs-representant besöker gröna näringar. Det var i december 2024 som gårdar likt Lövåsa fick en ny facktillhörighet.

Från att ha tillhört Kommunal blev man nu en del av Livs. Helt rimligt, menar Rebecca.

– Inom Livs ryms ju sedan tidigare förädlingen av råvaror, nu kommer hela kedjan tillhöra Livs. Från ax till limpa, så att säga.

Dessutom, säger hon till Fabian, har ni större möjlighet att påverka hos oss.

– Hos oss är ni stora – hos Kommunal var ni små. För oss är det viktigt med svenskproducerat. Vi driver aktivt era frågor och kämpar för att behålla så mycket verksamhet som möjligt i Sverige.

I dag är en veterinär på plats. Hon kollar vilka av korna som är dräktiga med hjälp av ultraljud. En av de anställda stoppar Rebecca och undrar om hon har en minut.

Hon är redan med i Livs, men vill passa på att fråga något, nu när hon har henne på plats.

– Jag är här för att rekrytera medlemmar såklart. Men det handlar också om att vi som fackförbund är synliga och tillgängliga. Även den som är medlem kan ha nytta av att vi är på plats.

Klara Ellström är från början husdjursagronom men tröttnade på skrivbordsjobbet.

I en annan byggnad jobbar Klara Ellström. Hon är husdjursagronom i botten, men tröttnade på skrivbordsarbete och sökte sig hit till Lövåsa.

Än har hon inte ångrat sig. Hon gillar att utföra förbättringar, inte bara ge andra råd om hur de kan förbättra sin verksamhet.

Klara tycker det är jättebra att facket är ute och visar sig. Även om hon ännu inte gått med i Livs.

– Jag är med i facket, men i mitt gamla fackförbund. Kanske är det dags att jag byter nu. Jag kände att jag ville testa först, om jag gjort rätt val. Men nu har det gått ett år, så jag är nog ganska säker.

Rebecca nickar och säger att det bara är att höra av sig, om det skulle vara något krångel.

Problem och konflikter säljer medlemskap

Till vardags jobbar Rebecca på Dafgårds. Även om den vardagen är långt bort just nu.

Faktum är att hon inte jobbat i produktionen sedan 2020, förutom kortare inhopp. Förutom fackliga uppdrag är hon också fritidspolitiker.

Hon vet att hon har rätt till sin ledighet, men är ändå tacksam att det går så smidigt. Att hennes arbetsgivare har koll på vad som gäller.

– Det fackliga arbetet ger mig otroligt mycket. Jag får förkovring, jag tvingas att lära mig saker, jag får personlig utveckling. Men framför allt vill jag påverka. Det här är viktigt på riktigt.

Det är flera anställda som har spontana frågor när Rebecca går runt på gården.

Tillbaka i hallen vränger hon av sig de blå tossorna hon haft på sig, innan hon sticker in huvudet till Emilia och tackar för att hon fick komma.

Här fanns inga hinder från arbets­givarens sida, utan en fin dialog. Men ibland kan det vara en utmaning i sig menar Rebecca.

– Om man ska vara krass så är det problem och konflikter på arbetsplatser som säljer medlemskap. Givetvis är det inte önskvärt, men i de situationerna blir det tydligt att facket behövs, säger Rebecca.

”Hög lön är det få som tackar nej till”

– Tyvärr är det svårt att göra så mycket då, när något redan hänt. Jag brukar jämföra det med att försöka teckna en hemförsäkring när huset redan brinner. Det är viktigt att vara med i facket hela sitt arbetsliv.

På en sådan här arbetsplats, som Lövåsa, känner sig inte alla motiverade att gå med. Man har det bra och är nöjd och kan inte föreställa sig att det skulle uppstå konflikter.

– Jag förstår hur de tänker. Men jag brukar säga att även om din arbets­givare är schysst, är det få arbetsgivare som höjer lönen mer än de måste, bara för att vara snälla. Det argumentet köper de flesta, hög lön är det få som tackar nej till, säger Rebecca innan hon sätter sig bakom ratten.

Nu ska hon tillbaka till datorn för att skriva rapport. Och för att se om det trillat in några nya medlemmar.