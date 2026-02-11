Därför suger det att köra taxi

Det suger numera att köra taxi. Efter att ha varit lite av en lyxtjänst – eller ett nödvändigt ont när något kört ihop sig är det nu allt fler svenskar som åker allt oftare. Och det är ju inte så konstigt, det har ju blivit sjukt billigt.

Anledningen? Gig-apparnas intåg på marknaden.

Enkel UX-design, smidig betalning och gps-spårning för resenärernas trygghet. Lockelsen sägs vara de smidiga apparna. Det faktum att den funkar i många städer över hela världen och erbjuder ett fast pris gör resor utomlands smidigt.

Och så priset, så klart. Bekvämt, billigt och gött. Vad är det sjuka, kan dessa kanske fråga sig.

Slavliknande villkor

Arbetet har intervjuat fyra taxichaufförer. De berättar om 12 timmar långa arbetspass, konstant stress och press och löner så låga som 12 000 kronor i månaden. Konstant övervakade via gps.

Trots lång erfarenhet och kompetens blir villkoren bara sämre och sämre. Vissa körningar blir med apparnas algoritmer så pass lågt prissatta att chauffören går back på att ta dem.

”Tacka nej, om det inte passar”, säger någon kanske då. Ja, det vore ju sannerligen ett sätt att höja priset på resan och för chaufförerna att få en rimlig ersättning.

Men gig-företagen är inte bara fenor på att utveckla smidiga användarupplevelser, de är också riktigt haj på att begränsa chaufförernas frihet. De har på plats ett poängsystem som registrerar hur många körningar någon tackar nej till.

Konkurrerar ut ”vanlig” taxi

För varje nekad resa får du poängavdrag. Hamnar du under en av företagen bestämd poäng så stängs du av i en vecka eller två.

Den förare som förväntar sig lön för varje körning blir med andra ord straffad. En frihet taxijättarna kan ta sig nu när de kontrollerar runt 90 procent av marknadsandelarna.

Åkerier som erbjuder kollektivavtalsenliga löner och som respekterar arbetstidslagen är helt enkelt utkonkurrerade. Det har blivit affärsmässigt helt omöjligt att erbjuda taxichaufförer drägliga villkor efter Uber och Bolts prispress.

Exploatering är inte modernt

Vad säger detta oss, då? Jo, det räcker inte med digital överlägsenhet för att nå dit dessa taxi-appar har nått. Trots att de gärna talar sig varma om sina moderna idéer så bygger framgången på det äldsta tricket i boken: exploatering av arbetskraft.

De som försvarar den avreglerade arbetsmarknaden talar sig inte sällan varm om flexibilitet, effektivitet och friheten att välja. Det kan i många fall låta som att den som utför jobbet, för man vill knappt kalla den anställd, har mer att säga till om att sätta emot.

Taxibranschen visar oss motsatsen. Med hjälp av prisdumpning har Uber och Bolt skaffat sig en majoritet av marknadsandelarna på taximarknaden.

En utveckling som måste stoppas

Den som åker taxi har vant sig vid fantasipriser. Och vad som gömmer sig bakom det låga priset är det få som vill eller orkar tänka på.

Men taximarknadens avreglering är en försmak på vad som väntar om utvecklingen tillåts fortsätta.

För de politiker (och privatpersoner för den delen) som menar allvar med att de bryr sig om arbetsvillkor är detta något man både måste motarbeta och ta avstånd ifrån.

Det kommer så klart innebära dyrare resor. Men förhoppningsvis innebär det också att vi stoppar återinförandet av obetalt arbete, eller som det också kallas: slaveri.