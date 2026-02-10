❔ Vad ska jag säga till kunderna?

Jag jobbar som solcellsmontör och får ibland frågor från kunderna om vad som händer med garantier och service om min firma skulle gå i konkurs. Vad ska jag svara, mer än att de bör vända sig till min chef?

/Solcellsmontören

❕ En seriös installatör lämnar dokumentation

Många tillverkare av solpaneler lämnar en produktgaranti på mellan 10–25 år. Utöver det finns ofta en effektgaranti som löper längre och garanterar en viss nivå av kvarvarande effekt över tid.

Produktgarantin gäller normalt även om företaget som installerat anläggningen går i konkurs, då det är ett åtagande från tillverkaren och inte från installatören.

Om det däremot är produkttillverkaren som upphör eller går i konkurs kan garantin i praktiken bli svår att göra gällande.

I vissa fall tas garantier över av en ny ägare eller hanteras via försäkringslösningar, men det finns inga generella garantier för detta.

Då kan det uppstå problem

Om i stället en installation har brustit i utförandet och felet visar sig först efter en tid, kan det uppstå problem om installationsföretaget då har gått i konkurs.

Installationsansvaret ligger hos det företag som utfört arbetet, och det ansvaret kan då inte längre göras gällande om bolaget inte finns kvar.

En seriös installatör lämnar normalt över dokumentation till kunden vid färdigställandet.

Sådant som garantivillkor för produkter, uppgifter om installation samt rekommendationer för drift och underhåll.

Där framgår vanligtvis vart kunden ska vända sig vid eventuella garantifrågor. Det är därför viktigt att kunden sparar all dokumentation.

Anders Hjärpe, Svensk solenergi.

Viktigt att besikta anläggningen

Jag brukar också råda kunder att anlita företag som är medlemmar i en branschorganisation.

Svensk Solenergi har i dag omkring 340 medlemsföretag som förbinder sig att följa våra uppföranderegler. Vi genomför löpande kontroller, bland annat avseende formella krav, skatter och avgifter samt efterlevnad av våra regler.

För installationsföretag finns därutöver särskilda krav, till exempel att det ska finnas certifierade montörer samt behöriga elinstallatörer registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Slutligen är det viktigt att kunden låter besiktiga sin anläggning efter installation. Det finns oberoende besiktningsföretag, varav flera är medlemmar hos oss, och dessa går att hitta via vår webbplats.

Anders Hjärpe, Svensk Solenergi