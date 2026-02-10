Det står seger på Johans mössa. Den skitiga varseljackan som hänger över stolen lyser bland de propra ullkapporna och kavajerna i Arbetsdomstolens sessionssal.

Ett gäng skolungdomar sitter på åhörarplats för att lära sig. Frågan är om de kommer lära sig att det är nolltolerans för droger på en lagerarbetsplats – oavsett om man är en familjefar som inte vet hur man fått i sig den lilla mängd amfetamin det handlar om. Eller om de kommer att lära sig att avsked är ett för hårt straff på grund av ett enda drogtest.

”Har aldrig tagit droger i mitt liv”

Det får vi veta först när domen kommer. I dag handlar förhandlingen om att facket Unionen och arbetsgivaren Ica ska lägga fram sina argument för varför lagerarbetaren Johan, som vi kallar honom, borde eller inte borde ha fått sparken.

– Jag har aldrig tagit några illegala droger under hela mitt 40-åriga liv. Jag skulle kunna lämna ett blodprov när som helst för att bevisa det. Jag blev chockad över att mitt prov visade positivt för amfetamin, säger Johan i förhöret i domstolen.

Firat födelsedag med barnen

Det var alldeles innan hans yngsta barn skulle födas som livet vändes upp och ner för honom. De hade redan tre barn mellan 5 och 16 år, han jobbade sedan flera år på Ica, drev ett företag vid sidan av jobbet och lade stor del av sin fritid på att vara i stallet med sambon.

– Dagarna innan jag tog drogtestet hade vi firat min födelsedag på restaurang med barnen.

Det gick fort från att vara en uppskattad medarbetare till att efter ett slumpvist drogtest bli avskedad från arbetet.

Ica: Nolltolerans mot droger

Ica säger att de har nolltolerans mot droger och att Johan genom att köra truck samma dag som testet utfördes gjorde sig skyldig till drograttfylleri.

– Vi bestrider att han skulle ha tagit amfetamin av misstag. Han har utsatt sig själv och sina kollegor för risker och det är absolut förbjudet att köra truck och att vara drogpåverkad. Ica har förlorat allt förtroende för honom, säger Daniel Sahlberg, arbetsrättsexpert på Svensk Handel.

Riskfylld arbetsplats

Han säger att Ica-lagret i Västerås, med 1 300 anställda, är en riskfylld arbetsplats. Under 2024 skedde 228 incidenter med truckar och 61 av dem innebar att personer blivit så skadade att det ledde till frånvaro.

Daniel Sahlberg visar en film från lagret där truckar svischar fram och tillbaka, möts och lastar pallar med Delicatobollar, Varma koppen och Nocco upp på höga hyllor.

Sen vänder han sig till domarna och frågar: Skulle ni vilja befinna er här om truckförarna hade droger i kroppen?

Hur säkra är testerna?

Johan har under hela processen nekat till att ha tagit amfetamin. Om testet är felaktigt, om han fått i sig drogen av misstag, eller ljuger kan ingen utomstående veta.

Tvisten handlar till stor del om hur säkra drogtesterna är. Att bli av med sitt jobb på grund av drograttfylla är allvarliga konsekvenser. Då är det viktigt att testet som ligger till grund för anklagelserna är hundra procent säkert.

Låga halter amfetamin enligt expert

Unionens expert säger att provet visade mycket låga halter av amfetamin. Långt mindre än vad skolbarn på receptbelagd medicin uppvisar och väldigt mycket mindre än halterna man brukar se hos amfetaminmissbrukare.

Facket menar också att det krävs mer för att avskeda något än ett enskilt test.

Ica argumenterar för att testet är mycket säkert och att testföretaget följt alla regler och rekommendationer.

”Kändes som jag redan blivit dömd”

Vad lärdomen av denna historia blir återstår att se när Arbetsdomstolen kommit fram till ett avgörande. Johan säger att han fortfarande inte förstår hur drogerna kunde hamna i hans test och han är ledsen för att han ville fortsätta jobba på Ica.

– Det spelade ingen roll vad jag sa. Det kändes som att jag redan blivit dömd. Och jag var så liten mot stora Ica, säger Johan.