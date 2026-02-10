Så undviker du att handla hos företag med taskig arbetsmiljö

Artikeln i korthet Ett nytt avsnitt av Kneget handlar om hur du som konsument kan veta att arbetsvillkoren är bra där du handlar och äter.

Till exempel kan konsumenter ifrågasätta låga priser, undersöka företagen och leta efter märkningar som visar bra arbetsvillkor.

Arbetets ledarskribent Karina Cubilla noterar att dåliga arbetsmiljöer ofta beror på att arbetsgivare sparar in på personal och säkerhet. Hon betonar vikten av att våga sätta press på företagen för att förbättra förhållandena. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Övervakning, olagligt långa arbetspass och rentav farliga arbetsvillkor. Arbetet rapporterar återkommande om bristande arbetsmiljö på de svenska konsumenternas favoriter.

H&M, Max, Chop chop, Lager 157 och Clas Ohlsson är några exempel – listan på granskningar kan göras lång.

I ett nytt avsnitt av Kneget reder reportern Sebastian G Danielsson ut varför så många mår dåligt på jobbet och vad det går att göra åt det – både som anställd och som konsument.

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com

Jagad under toalettbesöken

I avsnittet medverkar Lina som jobbade på Lager 157 i Malmö, som Handelsnytt tidigare skrivit om. Men snart efter hon började såg hon hur arbetsmiljöproblemen samlades på hög. Personalen var för få, lådor staplades farligt högt och chefen jagade de anställda när de gick på toaletten.

– Stressig framför allt, fysiskt krävande absolut, säger hon i podden om arbetsmiljön i butiken.

Men när Lina, som också var skyddsombud för fackförbundet Handels, larmade om arbetsmiljön blev hon uppsagd från sin provanställning.

I podden uppmanar hon de som märker att en anställd befinner sig i en pressad situation att prata med chefen, mejla företaget eller låta bli att handla på butiken, i stället för att ta en diskussion med personalen på golvet.

– Det handlar om att sätta någon form av press på arbetsgivare, att man i Sverige inte kan behandla människor så här. Det känns som att gå bakåt i tiden, säger hon i podden.

Det här kan du som kund göra

Men hur kan du som konsument veta att arbetsvillkoren är bra där du handlar och äter?

I podden tas några exempel upp:

Om en tjänst eller vara är billig – ställ dig själv frågan om varför.

Kolla upp en kedja innan du handlar – läs granskningar, recensioner och betyg.

Håll koll efter klistermärket Schysta villkor när du äter ute – det visar att restaurangen har kollektivavtal.

Håll utkik efter Fairtrade-stämpeln på varor i matbutiken – den visar på en rättvis och hållbar produktion.

Fråga frisören efter licens – det är fackets och branschens intiativ för att värna om yrkets status.

”Inte normalt att må dåligt på jobbet”

Enligt Arbetets ledarskribent Karina Cubilla finns det flera anledningar till att arbetsmiljön brister. Ofta handlar det om att arbetsgivarna snålar in på bemanning eller säkerhet för att spara pengar i branscher där konkurrensen är hög, säger hon.

Hon tror också att toleransen blivit högre bland de anställda – som är rädda för att bli av med jobbet i en tid med hög arbetslöshet.

– Man vet att det är så många andra som står och väntar på att skaffa sig ett jobb och att det är svårt att skaffa sig ett nytt, säger Karina Cubilla i podden.

Men hon påpekar också att det är viktigt att veta att den som har en bristande arbetsmiljö inte är ensam.

– Det är inte normalt att gå runt och må dåligt på sitt jobb.