Det var under ett nattpass som mannen upptäckte att något var fel med en av maskinerna.

För att kunna komma åt och fixa felet klättrade han upp på maskinen. På ungefär en meters höjd tappade han plötsligt fotfästet och föll.

I fallet slog han i en metallpinne som sticker ut från maskinen.

Det gjorde att han skar upp och bröt ett ben, samt fick sårskador på ena armen. Mannen fördes till sjukhus efter olyckan.

Såg över bristande rutiner

För Yvonne Andersson, huvudskyddsombud för fackförbundet Livs på Herrljunga Drycker, kom händelsen oväntat.

Ingen har skadat sig på maskinen tidigare, och det fanns upparbetade rutiner för hur man använder den.

Men efter händelsen satte sig facket och arbetsgivaren ner och gick igenom riktlinjerna.

– Det har förmodligen funnits någon brist i våra rutiner. Så vi enades om att stärka dem, och det har vi nu gjort.

Ciderbolaget bröt mot lagen

En åklagare har nu utrett det som hänt och bedömer att arbetsgivaren, Herrljunga Drycker, inte har gjort vad de borde för att förhindra att olyckan skulle ske.

I sitt beslut skriver åklagaren att ciderbolaget orsakat mannens skador ”av oaktsamhet”, och därmed brutit mot arbetsmiljölagen.

Herrljunga Drycker döms därför att betala 200 000 kronor i böter.

”Gav oss en tankeställare”

Företaget har accepterat domen och kommer att betala summan.

Yvonne Andersson vill inte kommentera att företaget dömts till böter för arbetsmiljöbrott, men säger att hon överlag är nöjd med samarbetet med arbetsgivaren.

– Kanske gav det här oss en tankeställare allihop, för hur vi ska jobba. Man vet kanske inte att det finns brister förrän en olycka sker.