Det är fantastiskt att kunna semestra även med ett ökat behov av omsorg. Men det behöver göras med kontroll och under former som gör att man kan säkerställa både personalens och omsorgstagarens behov.

De tillfälliga vistelserna som tidigare kanske var ett par veckor har blivit till månader. Det kräver extra resurser och en annan bemanning.

Hjälpmedel lämnas hemma

Många äldre vill till sitt lantställe när sommaren kommer. Men sommarboendet är ofta en miljö som inte passar gamla, slitna kroppar.

På ålderns höst har kroppens motorik försämrats. Krämpor och sjukdomar har satt sina spår.

I dag finns det krav på att hjälpmedel som finns i det ordinarie hemmet behöver tas med även till lantstället. Men när jag och mina kollegor kommer till sommargästen saknas de.

Rullstolen kommer inte in på toaletten. Det saknas höj- och sänkbar säng. Hjälpmedel har lämnats kvar hemma.

Personalens arbetsmiljö blir påtaglig och samvetet går före. Resultatet blir utslitna kollegor som arbetat under dåliga förhållanden, och slitningar i rygg och kropp dröjer sig kvar in på hösten.

Arbetsmiljön påverkas

Det som behövs resten av året behövs även veckorna man åker bort. Personalen på sommarvistet kan vara erfarna, men många är sommarvikarier med mindre erfarenhet.

Oavsett ska de brottas med både arbetsmiljö och samvete.

Och trots att det är sommar förändras våra medborgares behov. Det kan bli snabba omställningar som gör att extra insatser behöver sättas in med kort varsel. Då har vi bara 48 timmar på oss att ställa om verksamheterna.

Dags att förändra lagen

Regelverket för hemtjänst i sitt sommarboende behöver helt enkelt ses över. Lagen behöver förändras och riksdagen borde ta i frågan snarast.

Tiden för ansökan behöver ändras. I dag gäller fyra veckor i min kommun. Ansökan borde göras minst tre månader innan den aktuella vistelsen.

Om hjälpmedel saknas eller om anpassningar som krävs inte är gjorda vid framkomst så bör kommuner med tillfälliga vistelser få neka insatser.

Personen är biståndsbedömd i en annan kommun. Då är hemkommunen skyldig att se till att insatserna utförs. Se till att rätt ersättning utgår för kommuner. All tid ska betalas av hemkommunen. Såväl extra bemanning som resor och övertid.

Det är viktigt att säga: ingen står utan insatser, de finns i hemkommunen. Och bistånd behöver följas. Anhöriga sätter möjligen höga krav men det är biståndets beslut som ska följas.

Om personen får förändringar i mående och sjukdomstillstånd behöver ”sommarkommunen” få fatta nya beslut om bistånd och hemkommunen ersätta. För förändringar kan ske – och det snabbt.