Artikeln i korthet I Trollhättan har ett minutiöst schema i hemtjänsten lett till att personal inte haft tid för grundläggande behov som toalettbesök.

Kommunen planerar nu att övergå till ett tillitsbaserat arbetssätt där personalen får mer inflytande över sina arbetsdagar.

Facket Kommunal är försiktigt optimistiska men anser att det faktum att toalettpauser ens är en diskussionspunkt visar på en allvarlig brist. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

När politiker i Trollhättan ville spara pengar på hemtjänsten slutade det med att anställda inte hann gå på toaletten eller dricka vatten.

Schemat blev så pass minutstyrt att en undersköterska tvingades arbeta med blodiga byxor, då det saknades tid för att hinna byta mensskydd.

Men nu vill kommunen se till att hemtjänstpersonalen kan gå på toaletten under arbetstid.

Slut på minutjakten

Målet är att gå över till ett mer ”tillitsbaserat” arbetssätt, alltså att de anställda ska kunna styra sin arbetsdag mer själva.

– Förhoppningen är att vi ska kunna utgå ifrån omsorgstagarens behov när vi gör våra insatser. Som ett led i det vill vi att personalen ska ha mer delaktighet för att kunna påverka planeringen, säger Daniel Lindström, chef för hemtjänsten i Trollhättan.

Ändrat pauser i schemat

Ett exempel är att schemat inte behöver vara lika detaljstyrt. Under hösten har chefer även sett över hur pauser ser ut i personalens scheman.

Men är det rimligt att toalettpauser alls är en fråga för diskussion?

– Det är naturligtvis inte bra. Det ska inte behöva vara en diskussionsfråga, det är också ambitionen att det inte ska vara det. Tillsammans kan vi göra bättre, säger Daniel Lindström.

Hon undviker att dricka vatten

På facket Kommunal, där flera anställda är medlemmar, är man försiktigt positiva.

Förändringsarbetet låter bra, men det är för tidigt för att veta om det leder till något positivt för personalen, enligt Nelly Ryberg, som själv arbetar i hemtjänsten.

– Jag är alltid restriktiv med hur mycket vatten jag dricker. Oftast frågar jag en snäll brukare om jag får låna deras toalett, säger hon.

Att toalettpauserna över huvud taget blivit en fråga, tycker hon är lågt.

– Ribban är nedgrävd under marken. Det är helt orimligt att man inte ska hinna gå på toaletten, helst flera gånger om dagen. Det borde vara en icke-fråga.