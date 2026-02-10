Artikeln i korthet Kevin Calmernäs, en 25-årig banarbetare, omkom i april 2025 när han blev påkörd av ett tåg i Malmö. Hans kollega skadades allvarligt.

Arbetsmiljöverket kräver nu att järnvägsföretaget Infranord, företaget Kevin var inhyrd av, förbättrar säkerheten för att undvika ett vite på 250 000 kronor.

Olyckan inträffade när Kevin och hans kollega hade fått en arbetsorder om att åtgärda besiktningsanmärkningar på ett spårområde i Malmö. Istället för att stänga av spåren skulle de använda arbetsmetoden tågvarning.

Tågvarning är en arbetsmetod som Trafikverket tidigare har sett ett "kritiskt behov av att avskaffa", eftersom den har lett till flera dödsolyckor och incidenter.

I slutet av april förra året dog banarbetaren Kevin Calmernäs, 25, när han blev påkörd av ett tåg i Malmö. Kollegan skadades allvarligt.

Arbetsmiljöverket kräver nu att statliga järnvägsföretaget Infranord, som Kevin var inhyrd av, skärper säkerheten i spåren. Annars riskerar bolaget att få betala 250 000 kronor i vite. Detta kommer till följd av en pågående olycksutredning.

Arbetet och Sekotidningen har tidigare avslöjat att olyckan skedde när arbetsmetoden tågvarning användes.

Innan olyckan hade det skett 151 incidenter i hela landet under en nioårsperiod, där banarbetare varit nära att bli påkörda när arbeten genomförts med metoden.

”Funnit brister”

Trafikverket är fullt medvetet om farorna med arbetsmetoden. År 2024 kom en internrapport om det ”kritiska behovet att avskaffa” den. Ändå tillåts den än i dag.

Nu konstaterar Arbetsmiljöverket i sin utredning att Kevin och hans kollega hade fått en arbetsorder om att åtgärda besiktningsanmärkningar. Arbetsmetoden tågvarning skulle användas istället för att stänga av tågtrafiken. Men där påkörningen skedde fick inte tågvarning användas.

– Vi har funnit brister och det här är förbättringar vi har identifierat. Det är därför vi ställer kraven, säger arbetsmiljöinspektören Roger Olsson.

Så fungerar tågvarning Tågvarning är en arbetsmetod som används vid arbeten i trafikerade järnvägsspår. En banarbetare har som enda uppgift att hålla utkik efter tåg och varna kollegorna. Varken lokförare eller trafikledning informeras när arbetet sker med tågvarning. Före olyckan i Malmö den 24 april 2025 fick metoden användas på spår där tågen körde i upp till 150 kilometer i timmen, men nu är hastigheten sänkt tills vidare. Tågvarning får bara användas om sikten är god och om arbetslaget har en säker utrymningsväg. De får exempelvis inte korsa ett annat trafikerat spår. Läs mer

Flera krav på Infranord

Så här ser kärnan i kraven ut:

Infranord måste se till att anställda och inhyrd personal får rätt skriftlig information om vilka arbeten som ska utföras.

Arbetsplaneringen måste förbättras, så att bland annat rätt form av säkerhet används. Vid olyckan behövdes tågspåret, där olyckan inträffade, egentligen stängas av när Kevin och hans kollega befann sig i spåret.

Arbetsmiljöverket kräver att Infranord säkerställer att arbetslag som bara består av två personer endast får uppgifter som kan utföras av en person, eftersom en behöver varna för tåg.

Fastnade i stickkontroll

Bara två dagar innan dödsolyckan fastnade Kevin och hans kollega i Trafikverkets stickkontroll. På tågspåret där de befann sig var tågvarning tillåten, men den som skulle hålla utkik efter tåg arbetade samtidigt själv, vilket gjorde dem båda helt oskyddade.

Trafikverkets kontrollant meddelade Infranord och Trafikverkets projektledare om regelbrottet samma eftermiddag. Arbetsmiljöverket riktar kritik mot att de trots det tilläts arbeta vidare utan att något gjorts åt saken.

Måste införa rutiner

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Infranord har skriftliga rutiner för hur bolaget ska agera vid liknande händelser, och har koll på vem som ansvarar för åtgärderna samt hur rutiner följs upp.

Många av kraven återkommer i Sekotidningens och Arbetets avslöjanden om olyckan.

Infranord har fram till 13 april på sig att vidta åtgärderna.

Vi har sökt Infranord, som avböjer att kommentera i nuläget.