Kevin dog i spåret – Infranord kan tvingas betala 250 000 efter svidande kritik
Efter dödsolyckan på Malmö spårområde kommer svidande kritik mot uppdragsgivaren Infranord. Arbetsmiljöverket hotar med vite på 250 000 kronor, om inte säkerheten skärps.
I slutet av april förra året dog banarbetaren Kevin Calmernäs, 25, när han blev påkörd av ett tåg i Malmö. Kollegan skadades allvarligt.
Arbetsmiljöverket kräver nu att statliga järnvägsföretaget Infranord, som Kevin var inhyrd av, skärper säkerheten i spåren. Annars riskerar bolaget att få betala 250 000 kronor i vite. Detta kommer till följd av en pågående olycksutredning.
Arbetet och Sekotidningen har tidigare avslöjat att olyckan skedde när arbetsmetoden tågvarning användes.
Innan olyckan hade det skett 151 incidenter i hela landet under en nioårsperiod, där banarbetare varit nära att bli påkörda när arbeten genomförts med metoden.
”Funnit brister”
Trafikverket är fullt medvetet om farorna med arbetsmetoden. År 2024 kom en internrapport om det ”kritiska behovet att avskaffa” den. Ändå tillåts den än i dag.
Nu konstaterar Arbetsmiljöverket i sin utredning att Kevin och hans kollega hade fått en arbetsorder om att åtgärda besiktningsanmärkningar. Arbetsmetoden tågvarning skulle användas istället för att stänga av tågtrafiken. Men där påkörningen skedde fick inte tågvarning användas.
– Vi har funnit brister och det här är förbättringar vi har identifierat. Det är därför vi ställer kraven, säger arbetsmiljöinspektören Roger Olsson.
Flera krav på Infranord
Så här ser kärnan i kraven ut:
- Infranord måste se till att anställda och inhyrd personal får rätt skriftlig information om vilka arbeten som ska utföras.
- Arbetsplaneringen måste förbättras, så att bland annat rätt form av säkerhet används. Vid olyckan behövdes tågspåret, där olyckan inträffade, egentligen stängas av när Kevin och hans kollega befann sig i spåret.
- Arbetsmiljöverket kräver att Infranord säkerställer att arbetslag som bara består av två personer endast får uppgifter som kan utföras av en person, eftersom en behöver varna för tåg.
Fastnade i stickkontroll
Bara två dagar innan dödsolyckan fastnade Kevin och hans kollega i Trafikverkets stickkontroll. På tågspåret där de befann sig var tågvarning tillåten, men den som skulle hålla utkik efter tåg arbetade samtidigt själv, vilket gjorde dem båda helt oskyddade.
Trafikverkets kontrollant meddelade Infranord och Trafikverkets projektledare om regelbrottet samma eftermiddag. Arbetsmiljöverket riktar kritik mot att de trots det tilläts arbeta vidare utan att något gjorts åt saken.
Måste införa rutiner
Nu kräver Arbetsmiljöverket att Infranord har skriftliga rutiner för hur bolaget ska agera vid liknande händelser, och har koll på vem som ansvarar för åtgärderna samt hur rutiner följs upp.
Många av kraven återkommer i Sekotidningens och Arbetets avslöjanden om olyckan.
Infranord har fram till 13 april på sig att vidta åtgärderna.
Vi har sökt Infranord, som avböjer att kommentera i nuläget.