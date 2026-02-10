 Gå till innehållet
Här är lägsta löner för solcellsmontörer

I Elektrikernas installationsavtal finns en särskild del gällande solcellsmontörer. På företag där prestationslön inte tillämpas gäller lägsta lön enligt nedan 👇

Två personer monterar solpaneler på ett sluttande tegeltak med hjälp av byggställning och säkerhetsutrustning i dagsljus.

Företaget kan med lokala Elektrikerförbundet träffa överenskommelse om prestationslönesystem. Foto: Adam Ihse/TT

Från 1 maj 2025

Arbetstagare under 20 år med 0–1 års yrkeserfarenhet21 004 kr
0–1 års yrkeserfarenhet25 433 kr
1–2 års yrkeserfarenhet    27 557 kr
2–3 års yrkeserfarenhet9 680 kr
3 års yrkeserfarenhet och därefter32 336 kr

Från 1 maj 2026

Arbetstagare under 20 år med 0–1 års yrkeserfarenhet21 634 kr
0–2 års yrkeserfarenhet26 196 kr
1–3 års yrkeserfarenhet28 384 kr
2–3 års yrkeserfarenhet30 571 kr
3 års yrkeserfarenhet och därefter33 306 kr

Företaget kan med lokala Elektrikerförbundet träffa överenskommelse om prestationslönesystem.

Arbetstagarna ska erbjudas att på betald arbetstid delta i en av Svenska Elektrikerförbundet anordnad information (max två timmar) om den lokala fackliga verksamheten i samband med nyanställning.

Informationen kan till exempel äga rum i anslutning till allmänna fackliga möten för medlemmar på arbetsplatsen eller genom användande av informationsteknik.

Läs mer vad som gäller angående arbete med solenergianläggningar i installationsavtalet bilaga 21 (sidorna 151-153).

