Här är lägsta löner för solcellsmontörer

Från 1 maj 2025 Arbetstagare under 20 år med 0–1 års yrkeserfarenhet 21 004 kr 0–1 års yrkeserfarenhet 25 433 kr 1–2 års yrkeserfarenhet 27 557 kr 2–3 års yrkeserfarenhet 9 680 kr 3 års yrkeserfarenhet och därefter 32 336 kr

Från 1 maj 2026 Arbetstagare under 20 år med 0–1 års yrkeserfarenhet 21 634 kr 0–2 års yrkeserfarenhet 26 196 kr 1–3 års yrkeserfarenhet 28 384 kr 2–3 års yrkeserfarenhet 30 571 kr 3 års yrkeserfarenhet och därefter 33 306 kr

Företaget kan med lokala Elektrikerförbundet träffa överenskommelse om prestationslönesystem.

Arbetstagarna ska erbjudas att på betald arbetstid delta i en av Svenska Elektrikerförbundet anordnad information (max två timmar) om den lokala fackliga verksamheten i samband med nyanställning.

Informationen kan till exempel äga rum i anslutning till allmänna fackliga möten för medlemmar på arbetsplatsen eller genom användande av informationsteknik.

Läs mer vad som gäller angående arbete med solenergianläggningar i installationsavtalet bilaga 21 (sidorna 151-153).