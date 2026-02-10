Här är lägsta löner för solcellsmontörer
I Elektrikernas installationsavtal finns en särskild del gällande solcellsmontörer. På företag där prestationslön inte tillämpas gäller lägsta lön enligt nedan 👇
Från 1 maj 2025
|Arbetstagare under 20 år med 0–1 års yrkeserfarenhet
|21 004 kr
|0–1 års yrkeserfarenhet
|25 433 kr
|1–2 års yrkeserfarenhet
|27 557 kr
|2–3 års yrkeserfarenhet
|9 680 kr
|3 års yrkeserfarenhet och därefter
|32 336 kr
Från 1 maj 2026
|Arbetstagare under 20 år med 0–1 års yrkeserfarenhet
|21 634 kr
|0–2 års yrkeserfarenhet
|26 196 kr
|1–3 års yrkeserfarenhet
|28 384 kr
|2–3 års yrkeserfarenhet
|30 571 kr
|3 års yrkeserfarenhet och därefter
|33 306 kr
Företaget kan med lokala Elektrikerförbundet träffa överenskommelse om prestationslönesystem.
Arbetstagarna ska erbjudas att på betald arbetstid delta i en av Svenska Elektrikerförbundet anordnad information (max två timmar) om den lokala fackliga verksamheten i samband med nyanställning.
Informationen kan till exempel äga rum i anslutning till allmänna fackliga möten för medlemmar på arbetsplatsen eller genom användande av informationsteknik.
Läs mer vad som gäller angående arbete med solenergianläggningar i installationsavtalet bilaga 21 (sidorna 151-153).