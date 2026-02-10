Efter avslöjandet – vakter på LSS-boenden blir fråga för politiker

Artikeln i korthet Kommuner som Göteborg har använt väktare på LSS-boenden för att skydda personalen från våldsamma brukare, men det har orsakat högljudda bråk och kontrollorganet Ivo menar att det kan bryta mot lagen.

Politiska partier i Göteborg har beslutat att väktare inte ska användas systematiskt på LSS-boenden. Kommunen ska satsa på att stärka personalens kompetens.

Stödassistenter är positiva till beslutet och menar att kommunen bör fokusera på att behålla och utbilda personal snarare än att använda väktare som en lösning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det var i slutet av förra året som tidningarna Kommunalarbetaren och Arbetet avslöjade att kommuner som Göteborgs stad, anlitar uniformerade väktare på LSS-boenden.

Syftet med väktarna är att skydda boendepersonalen från våldsamma brukare. Men både stödassistenter och chefer i Göteborg vittnar om högljudda bråk och väktare som lägger sig i vårdarbetet.

Dessutom kan väktarlösningen vara ett brott mot LSS-lagen, enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Politiska konsekvenser

Nu får den uniformerade omsorgen politiska konsekvenser. Flera partier – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna – har klubbat igenom ett nytt beslut i funktionsstödnämnden.

Beslutet innebär att kommunen ska se till att väktare inte används ”systematiskt” inom LSS, till exempel på gruppboenden där personer med vissa funktionsnedsättningar bor.

– Det har vi er att tacka för, att vi fick upp ögonen för detta, har Håkan Hallengren (S), ordförande i funktionsstödnämnden, tidigare sagt i en intervju.

Det nya politiska beslutet innebär att väktare ska undvikas i den mån det går, enligt Håkan Hallengren. För att det ska bli möjligt ska man kartlägga LSS-personalens kompetens, så att de klarar sitt arbete utan väktare.

Inget förbud

Väktare kommer dock fortsatt behövas i särskilda situationer, det är alltså inget förbud det handlar om.

Stödassistenten Bibbi Larsen, som även är skyddsombud för facket Kommunal, är positiv till politikernas beslut. Hon vill att Göteborgs stad satsar mer på att behålla utbildad personal, inte minst på boenden där personalen utsätts för våld.

– Det känns ofta som att vi arbetar under isen, att politiker inte ser vad som pågår. De bara tror att allt fungerar, men det gör det bevisligen inte när man tar in väktare i stället för mer utbildad personal. Det är galet häftigt att detta når politikerna.