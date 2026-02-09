Diesel – Teslas nya sätt att ladda stationer

Det här rapporterar bilnyhetssajten Carup. Stationen i Vansbro har stått klar länge men Tesla har inte kunnat öppna den på grund av konflikten med IF Metall och Elektrikerförbundets sympatiåtgärder.

För att nu öppna den i tid till sportlovet och alla resenärer som är på väg till fjällsemestern använder sig Tesla enligt sajten av dieselaggregat.

Aggregatet ska drivas av biodiesel HVO100, en diesel som är kemiskt identisk med vanlig diesel, men som inte släpper ut lika mycket koldioxid.

Bränslet räknas som förnybart, dock släpper det ut en del smuts i naturen.

Mindre utsläpp av koldioxid

– När det gäller koldioxid så blir det mindre utsläpp. Däremot blir det ingen skillnad när det kommer till utsläpp av kolväten och partiklar, det är motorns egenskaper som styr detta, säger Magnus Lindgren, drivmedelsexpert på Trafikverket till Carup.

Stationen i fråga har åtta nya snabbladdare utmed E16:an i Vansbro.

Stationen kommer enligt sajten Elbil bara vara öppen under en begränsad tid och ska täcka upp för den ökade trafiken under sportlovsveckorna.