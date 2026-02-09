Sent schema gav fetare lönekuvert: ”Största lönen jag plockat ut”

Artikeln i korthet Enligt avtalet som gäller vårdpersonal i hemtjänsten ska de få sina scheman minst 14 dagar i förväg, annars har de rätt till ersättning.

Undersköterskan Maria Nilsson kontaktade facket när hemtjänstens schema kom för sent, vilket resulterade i att hon och hennes kollegor fick ersättning på totalt 34 390 kronor.

För att få ersättning vid sena scheman, bör anställda prata med sitt arbetsplatsombud och samla bevis, samt kontakta facket för hjälp i förhandling med arbetsgivaren. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det lönar sig att reagera – och agera – om man får sitt schema senare än vad reglerna säger. Tack vare att undersköterskan Maria Nilsson kontaktade facket när hon upptäckte att schemat för hennes vårdlag i hemtjänsten inte fanns på plats i tid har hennes kollegor fått dela på 34 390 kronor.

– Jag hade semester, men gick in och tittade på schemat för att se hur jag skulle jobba när ledigheten var slut. När jag såg att det inte var klart kontaktade jag Kommunal, säger Maria Nilsson, undersköterska och skyddsombud i Degerfors.

”Helt rätt att de får betala”

Undersköterskan Moa Johanson hör till dem som fått ersättning. När hon upptäckte 4500 kronor extra på lönespecifikationen trodde hon först att det kanske hade blivit något fel:

– Jag ringde lönekontoret eftersom jag var rädd att jag skulle bli återbetalningsskyldig. Då fick jag höra att det var för att schemat kommit sent. Det är helt rätt att de får betala när de har gjort fel, säger hon.

Vid 14 dagar går gränsen

Enligt det avtal som gäller ska vårdpersonal i hemtjänsten få sina scheman senast 14 dagar innan det ska börja gälla. Kommer schemat senare har personalen rätt till ersättning för förskjuten arbetstid.

På Maria Nilssons lokala fackexpedition, Kommunal i Degerfors, tog Mikael Norell tag i frågan genom att direkt kontakta hemtjänstens enhetschef.

– Antingen kommer ett schema för sent eller så kommer det inte för sent, på det viset är det en enkel fråga. Det finns inte utrymme för diskussion, har man bevis så har man, säger Mikael Norell.

Upp till 5 800 kronor

Enhetschefen sade direkt att han skulle kontrollera och räkna på ersättningen, för att slippa att frågan skulle gå till en formell överläggning.

Kommunen såg sitt misstag och har nu betalat ut ersättning i en extra utbetalning. Totalt handlar det om mellan 500 och 5 800 kronor för 15 anställda.

De olika ersättningarna är beroende av när man skulle ha arbetat; några i arbetsgruppen hade semester och påverkades därför inte av det försenade schemat.

Har du fått ditt schema för sent? Gör så här: Prata med ditt arbetsplatsombud eller skyddsombud om du har ett sådant på din arbetsplats.

Se till att ni har konkreta bevis på att schemat kommit för sent.

Kontakta facket via din lokala sektion/fackexpedition och be om hjälp att driva frågan gentemot arbetsgivaren.