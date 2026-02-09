Nu kan du nominera till Elektrikernas ledning

Du som är medlem i Elektrikerförbundet kan inför kongressen den 7-9 juni nominera andra medlemmar till ett förtroendeuppdrag i förbundet.

Sista nomineringsdag är den 6 mars 2026.

Alla medlemmar ska ha fått ett mejl från förbundet med information om hur du nominerar. I mejlet finns en länk till ett nomineringsformulär. Har du inte fått något sådant mejl, kontakta klubb eller Kontakten: kontakten@sef.se eller 0771-10 14 00.

På Elektrikernas kongress 2026 sker val till följande poster: