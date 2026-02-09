 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Nu kan du nominera till Elektrikernas ledning

Såväl förbundsordförande som förbundsstyrelse ska väljas under Elektrikerförbundets kongress i juni. Nu kan du som är medlem i förbundet nominera vilka du tycker bör inneha posterna de närmaste fyra åren.

Nyheter
Flera personer deltar i en konferens i ett rum med fyra talare vid ett panelbord och en skärm bakom dem som visar diagram.

Bild från Elektrikernas förbundsmöte 2022. Foto: Gustav Gräll

Du som är medlem i Elektrikerförbundet kan inför kongressen den 7-9 juni nominera andra medlemmar till ett förtroendeuppdrag i förbundet.

Sista nomineringsdag är den 6 mars 2026.

Alla medlemmar ska ha fått ett mejl från förbundet med information om hur du nominerar. I mejlet finns en länk till ett nomineringsformulär. Har du inte fått något sådant mejl, kontakta klubb eller Kontakten: kontakten@sef.se eller 0771-10 14 00.

På Elektrikernas kongress 2026 sker val till följande poster:

  • Förbundsordförande                                    
  • Vice förbundsordförande
  • Förhandlingschef                                          
  • Förbundsstyrelseledamöter (9 stycken)    
  • Förbundsstyrelsesuppleanter (4 stycken)
  • Förbundsrevisorer (4 stycken)                    
  • Förbundsrevisorssuppleanter (4 stycken)
  • Central valberedning (5 stycken ordinarie)
  • Central valberedning (5 stycken personliga suppleanter)
  • Centrala representantskaps- och kongressordföranden (3 stycken)