Nu kan du nominera till Elektrikernas ledning
Såväl förbundsordförande som förbundsstyrelse ska väljas under Elektrikerförbundets kongress i juni. Nu kan du som är medlem i förbundet nominera vilka du tycker bör inneha posterna de närmaste fyra åren.
Du som är medlem i Elektrikerförbundet kan inför kongressen den 7-9 juni nominera andra medlemmar till ett förtroendeuppdrag i förbundet.
Sista nomineringsdag är den 6 mars 2026.
Alla medlemmar ska ha fått ett mejl från förbundet med information om hur du nominerar. I mejlet finns en länk till ett nomineringsformulär. Har du inte fått något sådant mejl, kontakta klubb eller Kontakten: kontakten@sef.se eller 0771-10 14 00.
På Elektrikernas kongress 2026 sker val till följande poster:
- Förbundsordförande
- Vice förbundsordförande
- Förhandlingschef
- Förbundsstyrelseledamöter (9 stycken)
- Förbundsstyrelsesuppleanter (4 stycken)
- Förbundsrevisorer (4 stycken)
- Förbundsrevisorssuppleanter (4 stycken)
- Central valberedning (5 stycken ordinarie)
- Central valberedning (5 stycken personliga suppleanter)
- Centrala representantskaps- och kongressordföranden (3 stycken)