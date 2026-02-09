Ännu en arbetsdag står på agendan, och en dag i fastighetsskötarens kläder är en dag med diverse arbeten som jag brukar säga.

Med flertalet inkommande felanmälningar från våra hyresgäster, så kan arten av uppdragen innehålla stor variation.

Det kan vara allt från ett byte av en kökskran, till ett trögt lås som behöver ha sin omvårdnad.

Man behöver ha kunskap och en inblick i lite av varje, för vi vet ju inte vilka utmaningar vi står inför.

”Javisst kära frun, när jag ändå är här”

Ett avloppsstopp kallar på mig och jag far dit, när uppdraget är slutfört så får jag höra från hyresgästen, den berömda repliken:

”När du ändå är här”

Javisst kära frun, när jag ändå är här.

När ändå fastighetsskötaren befinner sig hos er så är det väl klart att vi ordnar det andra också.

Vad gör man inte för sina hyresgäster?

Jag blir oftast bemött på ett trevligt sätt, jag är ju där för att hjälpa.

Någon är alltid missnöjd

Det kan bli en del utomhustjänst också inom yrkets ram.

Just idag är en sådan dag när snön faller och vi skottar. Jag ser andra som jag på stan. Vi jobbar på med vår snö, vi pratar om snön.

Hur mycket kom det? Var det tung blötsnö, eller kanske en lättare pudervariant? Ska det fortsätta snöa eller inte?

Vissa invånare tycker vi börjar för tidigt att skotta och köra med maskiner och andra tycker vi är för sena.

Om någon är ständigt missnöjd och för all del saknar en roande aktivitet i sitt liv, så kan ämnet snöröjning leda till diskussion och någon insändare i en tidning.

Vissa har förstås svårt att kunna se på saken ur någon annans perspektiv, eller så vill man inte helt enkelt inte – det är ju enklast så.

”Skotta inte mer än du tänkt sanda”

Vi sandar på gångvägar och övriga ställen som vi röjt av, halkbekämpning är ack så viktig.

Vi snålar inte på gruset, hyresgästen ska känna att ”Här är det ordentligt grusat minsann.”

Vi vill ju inte heller belasta sjukvården mer än nödvändigt med diverse benbrott och annat som kan bli.

Grundregel nummer ett: Skotta inte en större yta än vad du kommer att sanda.

Sliten med nöjd

En äldre herre har problem att komma fram med rullstol i snömodden, många ger sig ut innan det är röjt – helt i onödan.

Men måste man ner till macken för att köpa cigaretter då är det väl så.

Vi skottar på ett tag till och snart slutar snön falla.

En viss träningsvärk kan förekomma i början på snösäsongen, jag kan känna mig lite sliten efter en heldags skottande.

När jag börjar på morgonen så vet jag att detta kommer ta mig hela dagen innan jag är klar med snö- och halkbekämpning.

Det är ju som alltid bra med motion, och jag har inget emot att komma hem och känna att jag har gjort skäl för min lön.

Dags att ladda om.

Over and out.