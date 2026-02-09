Artikeln i korthet LO-förbunden tappade 5 689 medlemmar under 2025 och IF Metall upplevde det största bortfallet med 4 655 medlemmar. Totalt har LO tappat cirka 7,5 procent av sin medlemsbas de senaste tio åren, vilket påverkar fackets styrka och förhandlingskraft.

IF Metall ska bredda sin representation av förtroendevalda för att bättre spegla medlemmarna (fler kvinnor, unga och utrikes födda).

Medan LO kämpar med medlemsförluster, har TCO och SACO fortsatt att växa. TCO har nu 1 280 164 medlemmar, vilket gör att de snart är ikapp LO.

Medlemstappet för LO-förbunden under 2025 stannade vid 5 689 medlemmar. Totalt hade de 1 356 836 medlemmar 31 december 2025.

På tio år har LO gemensamt tappat ungefär 7,5 procent av medlemmarna, eller 110 581 personer.

– Till slut blir det förstås avgörande för den fackliga styrkan med en organisationsgrad som sakta rör sig nedåt. Det får betydelse för löner och villkor. Säger man något annat så ljuger man, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare IF Metall.

”Det är besvärande”

IF Metall är det förbund som tappade flest medlemmar förra året. På deras sajt står det fortfarande att de är ett fackförbund ”med lite drygt 300 000 medlemmar”, men man får gå tillbaka till år 2023 för att medlemstalet ska ligga över 300 000.

Förbundet gick in i 2026 med 291 090 medlemmar, efter att 4 655 lämnat under förra året och 4 561 året innan.

– Det är besvärande, det är jättehöga siffror för oss. Men vi är ändå stolta över att vår organisationsgrad i stort sett är oförändrad under de här åren, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare IF Metall.

Northvolt påverkar tappet

Han menar att tappet i antalet medlemmar avspeglar industrikonjunkturen och att det inte går att bortse från Northvolt när man ser bakåt på år 2025.

– Jag tror att kanske 30 procent av tappet går att relatera till Northvolt, säger Martin Gunnarsson.

Behöver spegla medlemskåren

För att öka både medlemsantalet och organisationsgraden ska IF Metall framåt satsa hårt på att få förtroendevalda som bättre speglar medlemskåren.

– Vi behöver bli fler med en annan etnisk bakgrund och vi behöver bli bättre på att skjuta fram unga och kvinnor. Öka igenkänningsfaktorn för att den vägen få fler att bli medlemmar och engagerade, säger Martin Gunnarsson.

Kommunal fortfarande över 500 000

LO:s största förbund Kommunal tappade färre än tusen medlemmar förra året och ligger fortfarande över den symboliska halvmiljon-gränsen med 500 735 medlemmar. Det är ändå en rejäl bit ifrån förbundets mål som var 550 000 medlemmar år 2025.

De förbund som förlorat störst antal under 2025 är IF Metall (-4 655), Byggnads (-3 792) och GS-facket (-1 244). Handels, Transport, Seko, Fastighets och Musikerna hör till de förbund som ökade antalet medlemmar förra året. Livs fick också ett ordentligt tillskott, men många av dem är medlemmar som tidigare tillhörde Kommunal.

Minskningen kan vara lägre

Det sammanlagda LO-tappet var 5 689 medlemmar under 2025. Sannolikt är minskningen lägre eftersom LO räknar in medlemmar som är pensionärer och studerande, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet:

– Därför är det inte uteslutet att organisationsgraden har ökat. Lågkonjunkturen har spelat in och gör att medlemmar stannar kvar, säger han.

TCO och Saco växer

Sett över tio år går medlemssiffrorna för Byggnads plus (Målarnas medlemmar gick in i Byggnads 2024), samtidigt som GS-facket, Seko, Transport, Livs och Hotell & Restaurangfacket backar ganska ordentligt.

LO-förbundens medlemsantal betyder att TCO-förbunden som organiserar tjänstemän snart är i kapp. De växte förra året till 1 280 164 medlemmar. Akademikernas centralorganisation blev också fler och är nu 986 513.