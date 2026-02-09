Artikeln i korthet Ett byte av en varmvattenberedare ledde till att familjen som bodde i huset fick elstötar i duschen.

Pappan i familjen har nu anmält enmansföretaget som gjort installation till Elsäkerhetsverket som nu gjort en polisanmälan. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Familjen anlitade ett enmansföretag i Skåne för att byta varmvattenberedare.

Samma kväll som arbetet var utfört kände dock frun i familjen stickningar i fingrarna av blandaren och dagen efter installationen fick hon flera elstötar i duschen.

Familjen kontaktade företagaren som svarade att ”det skall absolut inte kunde hända, tanken är jordad så det är praktiskt omöjligt”.

Men då familjen anade oråd kontaktade de tillverkaren Nibe, det samtalet ledde till att de anlitade en elektriker för att kontrollera det utförda arbetet.

Faserna direkt mot vattenrören

Elektrikern konstaterade direkt att det handlade om en olaglig elinstallation: en av faserna hade kopplats direkt mot vattenrören.

Något som gjorde hela rörsystemet i huset strömförande.

Elektrikern förklarade att familjen, inklusive de små barnen, riskerade att få upp till 30 mA genom kroppen, förutsatt att jordfelsbrytaren fungerade som tänkt.

Pappan anmälde händelsen till Elsäkerhetsverket, och skriver i anmälan att han känner sig ”förkrossad som pappa, med tanke på den livsfara min familj faktiskt utsattes för. Det är utifrån ansvaret jag känner gentemot mina döttrar som jag vill lyfta detta ärende, så att det kan granskas och så att ingen annan familj riskerar att råka ut för något liknande.”

Ingen auktorisation

Elsäkerhetsverket har nu gjort en polisanmälan mot enmansföretagaren för brott mot elsäkerhetslagen samt brottsbalken.

Brottet mot elsäkerhetslagen avser att företagaren har utfört elinstallationsarbete utan att ha auktorisation, och inte heller omfattats av något egenkontrollprogram.

Därutöver har arbetet inte utförts på ett sådant sätt att anläggningen gett betryggande säkerhet mot personskada.

Brottet mot brottsbalken avser att elinstallationsarbetet har medfört framkallande av fara för annan.

Företagaren har enligt pappans anmälan erkänt sitt misstag, uttryckt ånger och önskat hitta en lösning. Han har även gått med på att stå för alla kostnader.