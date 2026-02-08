Artikeln i korthet En 18-årig elev dömdes för förtal efter att ha spridit en TikTok-video där hon anklagade en lärare för att ha haft en relation med en tidigare elev.

I videon nämndes lärarens namn, vilket gjorde att denne blev igenkänd och anklagelserna skapade en besvärlig situation för honom.

Eleven tvingas nu betala 16 000 kronor i böter och skadestånd. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy.

”Det var obehagligt att se sig själv i en Tiktok-kontext där man blir uthängd. Det var jobbigt att ha lektioner med elever sen. Jag hade svårt att släppa det”, har läraren sagt i polisförhör.

Tiktok-videon eleven publicerade var 30 sekunder lång och innehöll en sex sekunders slinga som repeterades. 18-åringen mimade till en låt samtidigt som en textslinga rullade över skärmen.

Namngav läraren

Enligt förundersökningsprotokollet var texten: ”När din skola inte sparkade en lärare för att ha inlett en relation med en elev ‘vid hennes examen’, så nu kan han anklaga mig för att ha fuskat på mitt slutprov.” (översatt från engelska).

På raden under fanns texten: ”För att förtydliga: Det är ganska uppenbart att de var tillsammans innan hon tog examen, men de höll det hemligt så att han inte skulle få sparken.” (översatt från engelska).

I kommentarerna till videon namngav hon läraren med förnamn. Läraren var den enda på skolan med det namnet.

Över 4000 visningar

Eleven som var 18 år när brottet begicks döms nu för förtal, hon ska betala 6 000 kronor i dagsböter och 10 000 kronor i skadestånd i form av kränkningsersättning till läraren, vilket Sydsvenskan var först att berätta.

Lunds tingsrätt menar att det rör sig om ett ”förhållandevis allvarligt fall av förtal” eftersom läraren kan förväntas utsättas för sina elevers missaktning. I yrken som bygger på förtroende – som till exempel lärare och vårdpersonal – kan sådana uppgifter få konsekvenser även i arbetet.

Tiktok-inlägget hann få runt 4800 visningar innan det togs ner efter att skolan upptäckt att det fanns publicerat.

”Ville se om andra blev upprörda”

Eleven erkänner att hon publicerat inlägget, men hävdar att det inte handlade om hämnd utan för att informera andra elever i sin roll som elevskyddsombud. I polisförhör säger hon:

”Jag ville se om det var andra som blev upprörda över det eller bara jag som överreagerade på situationen.”

Enligt tingsrätten står det klart att eleven publicerade inlägget med anledning av att läraren ansåg att hennes gymnasiearbete innehöll plagiat.

Sambo med tidigare elev

Läraren är sambo med en av sina tidigare elever på skolan, de blev dock ett par en tid efter att hon tagit studenten. I samband med förundersökningen har läraren beskrivit hur händelsen påverkat honom:

”Jag har haft ganska mycket ångest, blivit självmedveten, fått förklara för människor att detta inte är sant, inte elever men andra vuxna. Det är ett obehag som hängde kvar.”