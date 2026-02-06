Enligt Ida Fredriksson befann sig officeren i landet för att genomgå en väl ansedd spetsutbildning.

– De var på plats för en av världens främsta utbildningar inom militär bergsverksamhet. Det är ungefär så högt upp man kan nå på området, säger hon.

Under ett bergsklättringsmoment på torsdagen lossnade flera isblock och ett av dem träffade mannen, som skadades svårt och avled på plats.

”Var en förebild för många”

Officeren har arbetat i många år på Norrlands dragonregemente K4, med bas i Arvidsjaur.

– Han var otroligt skicklig, en väldigt omtyckt kamrat och en förebild för många.

Enheten har omkring 250 anställda och dödsolyckan drabbar arbetsplatsen hårt, berättar Ida Fredriksson.

– Vi är ett litet förband, och alla är väldigt sorgsna och chockade. De flesta känner de flesta här.

Ytterligare en utbildningsdeltagare, från ett annat land, skadades vid händelsen och vårdas på sjukhus.

Anmäls som arbetsmiljöbrott

Exakt hur klättringsmomenten vid utbildningen går till och vilka förebyggande åtgärder som tagits för att undvika olyckor, känner Ida Fredriksson inte till.

Men hon uppger att det är en högt rankad utbildning med inarbetade rutiner.

– Generellt är det alltid riskfyllt med bergsverksamhet. Men det finns ett väldigt högt säkerhetstänk här.

Nu pågår en dialog mellan svenska och österrikiska myndigheter om vilka utredningar som ska genomföras, för att ta reda på vad som hänt.

Mannens arbetsgivare Försvarsmakten har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket efter händelsen.

​​– Vi får se hur vi går vidare efter det. Just nu är det fullt fokus på att stötta anhöriga, närstående, kamrater och kollegor. Det är prio ett, säger Ida Fredriksson.