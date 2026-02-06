Artikeln i korthet Polismyndigheten föreslår ett nytt och stramare regelverk för hur poliser får använda sin uniform på fritiden.

Förbud föreslås mot att uniformen syns på privata sociala medier och vid åsiktsyttrande manifestationer som Pride.

Polisförbundet är mestadels positivt till klargörandet av reglerna, men uttrycker kritik mot förbudet att bära uniform under Pride. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Reglerna för hur poliser får bära sin uniform under fritiden ska stramas åt, något som Polistidningen var först med att rapportera. Polismyndigheten menar att uniformen har ett symbolvärde och ska vara neutral och har därför nu presenterat ett förslag på ett nytt regelverk kring hur den får användas.

Förslaget innehåller bland annat förbud mot att uniformen ska synas i privata sociala medier-konton och i samband med ”politiskt och religiöst arbete, inklusive valkampanjer eller andra former av kampanjer”.

Uniformen ska inte heller få användas vid ”åsiktsyttrande manifestationer”, som Pride.

Ett dammigt regelverk

Facket Polisförbundet är i huvudsak positivt till att förtydliga reglerna kring när poliser får och inte får bära sin uniform. Företrädare från förbundet har suttit med när regelverket tagits fram, berättar Sophia Willander, som är förste vice ordförande för Polisförbundet.

– Regelverket har verkligen behövt dammas av. Det har varit väldigt svårt att göra rätt, du ska ha varit juridisk kunnig för att förstå det.

Enligt Sophia Willander är polisernas privata användning av uniformen en förtroendefråga – men här finns också en säkerhetsaspekt, säger hon. Till exempel för den som exponerar sitt privatliv och sin familj.

Vill bära uniform i Pride

Men en punkt i det nya regelverket är fackförbundet kritiska mot – att uniformen ska förbjudas i Pridetåget. Förslaget är att ta bort det undantag från uniformsförbud i manifestationer som tillåtit poliser bära sin uniform på Pride.

Sophia Willander säger att det vore som att ta ett steg tillbaka. Hon säger att Pride handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, och inte politik.

– HBTQI-grupper känner sig i större utsträckning otrygga när de ser en polis i uniform. Därför har polisen ett stort ansvar att visa att vi finns för alla och det gör vi när vi finns i Pride, säger hon.

Fackförbundet vill därför att poliser runt om i landet ska få gå på Prideparader i uniform och på arbetstid.

Fler poliser online

I ett mejl till Arbetet skriver Martin Sahlström, pressekreterare på Polismyndigheten att användningen av uniform privat har ökat, särskilt i sociala medier som TikTok, Tinder och Youtube.

Avsaknaden av ett tydligt regelverk handlar, enligt myndigheten, om ett ”förändrat säkerhetsläge och ett medielandskap där gränsen mellan privat och professionellt ofta är otydlig.”

Martin Sahlström skriver vidare att Polisen har tagit emot de synpunkter som kommit in under processens gång – inklusive Polisförbundets.

Beslut om det nya regelverket väntas i månadsskiftet februari-mars.

Spridda åsikter bland poliserna

Huruvida det nya, åtstramade, regelverket är bra eller inte är upp till var och en, säger Sophia Williander.

Hon har träffat fackligt förtroendevalda runt om i landet som har spridda uppfattningar, framför allt i Pride-frågan. En vanlig åsikt har dock varit att den som träffar en polis i uniform bör kunna utgå från att den är i tjänst, säger hon.

– Sedan kan man ju se poliser på sociala medier som är rena rama företrädare för branschen och lockar nya medarbetare till yrket. Det är en balansgång, säger hon.