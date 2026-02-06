Artikeln i korthet Flera företag har utfört eljobb åt Tesla trots den två år långa konflikt som pågår.

Fackförbunden Elektrikerna och IF Metall hävdar Tesla letar företag som saknar kollektivavtal.

Ett av företagen tycker att facken utsätter dem för ”häxjakt.” Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Konflikten mellan IF Metall och Tesla har pågått i över två års tid.

Ännu har inget kollektivavtal tecknats mellan parterna, och fortfarande rullar Tesla-bilarna in och ut från företagets verkstäder och laddstationer.

Fackens blockadvakter registrerar vilka företag som utför arbete åt Tesla och informerar berörda fack.

Nu senast handlade det om Norrköping, där två elinstallationsfirmor enligt IF Metall utförde arbete åt Tesla: Lundqvist El & CDS i Östergötland AB och Laddboxkillarna.

Inget av företagen har kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

– Det är så här Tesla jobbar. Deras strategi har hela tiden varit att hitta företag utan kollektivavtal att samarbeta med. Företag som inte går under varslet eller sympatiåtgärderna, säger Eldina Melez, IF Metall Östergötland.

Känns som en häxjakt

Kjell Lundqvist, Lundqvist på El & CDS i Östergötland AB, svarar att företaget utför arbete åt fastighetsägaren och inte direkt åt Tesla.

Alexander Riddargård, Laddboxkillarna, svarar att företaget visserligen har installerat laddboxar åt Tesla, men att företaget inte vill ta någon ställning utan vill vara opartiska i konflikten.

Däremot menar han att det hela känns som en häxjakt då IF Metall antecknar vilka som tar sig in och ut ur Teslas lokaler.

Elektrikernas ombudsman Hans Andersson.

Hasse Andersson är ombudsman för Elektrikerna i Norrköping och ställer sig tveksam till de båda företagens svar.

– Oavsett om det är fastighetsägaren som beställt eller om det är Tesla direkt så har det ju bäring på Teslas verksamhet i de här lokalerna. Det är arbete som omfattas av våra konfliktvarsel, så de förhåller sig ju därigenom inte neutrala, så det argumentet köper jag inte riktigt.

”Själva bilen har vi inget emot”

Eldina Melez säger att hon känner att hennes organisation har ett folkligt stöd gällande konflikten med Tesla.

– Jo det har vi haft hela tiden. Sedan finns det såklart privatpersoner som äger Tesla som tycker att våra stridsåtgärder är orättvisa. Det kan vara de som varit drabbade av trasiga bilar men även de som tycker att det är orättvist att det handlar om ett visst bilmärke. Vi svarar att det inte är själva bilmärket vi har problem med, utan att det är ett företag som kommer till Sverige och som inte är här på lika villkor som alla andra företag. Och att vi kräver lika villkor för alla anställda. Själva bilen har vi ingenting emot.

– Vi har också sagt att när det gäller försäkringsärenden, så får reparation av trasiga Tesla-bilar utföras på våra verkstäder. Just för att ingen privatperson ska drabbas orimligt mycket.