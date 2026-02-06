Dagligt våld mot personliga assistenter – nu hotas kommunen av höga böter

Artikeln i korthet En våldsam brukare har lett till kaos och rädsla hos hens personliga assistenter.

Efter att flera anmälningar om våld ignorerats kontaktade personalen facket, vilket ledde till ett skyddsstopp från huvudskyddsombudet.

Arbetsmiljöverket hotar kommunen med böter på 200 000 kronor om de inte åtgärdar problemen.

Sandra Liljegren jobbar som personlig assistent. Just nu är hon sjukskriven eftersom hon får ångest av att gå till jobbet. Hon blir slagen där.

Det var i oktober i fjol som en ny brukare flyttade till området hon jobbar inom, i Kristianstads kommun. Personen är i behov av tydliga rutiner – annars blir hen våldsam.

– Vi hade inga förutsättningar för att det skulle bli bra, berättar Sandra Liljegren.

Assistenterna arbetade på olika sätt och utan tillräcklig kunskap om autism. Sandra Liljegren berättar att vikarierna var många och att hon sällan visste vem som skulle avlösa henne när hennes pass slutade.

Det skapade inte bara otrygghet för personalen utan också för brukaren.

– Det var slag varje dag där borta, säger hon.

Facket stoppade arbetet

Varje dag ringde personalen till arbetsgivaren för att berätta om situationen kring våldet och bemanningen. De skickade in tillbud och olycksanmälningar, men inget hände.

Till slut kontaktade de facket Kommunal och huvudskyddsombudet Magdalena Arif. Assistenterna var rädda för att gå till jobbet, fick hon höra.

De behövde följa brukarens instruktioner noga och vara på konstant vakt för att avgöra om en hotfull situation skulle uppstå. Personalen mådde både psykiskt och fysiskt dåligt – så pass att de fick söka vård, berättar Magdalena Arif.

– Föremål kastades. Det kunde vara vad som helst… stolar, knivar, porslin. Brukaren knäckte personalens glasögon dagligen. Och jag hade inte sett några åtgärder.

Magdalena Arif lade ett skyddsstopp – vilket förbjöd kommunen att utföra besök hos brukaren, eftersom personalens hälsa var i fara.

Kommunen riskerar böter

Skyddsstoppet gick vidare till Arbetsmiljöverket, som nu hotar arbetsgivaren med böter på 200 000 kronor om de inte åtgärdar bristerna.

Bland annat kräver myndigheten dubbelbemanning, att det ska finnas en avlösare när ordinarie personal behöver en paus och regelbunden handledning av en person med kunskap om autism.

Magdalena Arif välkomnar åtgärderna. Samtidigt, säger hon, är det för tidigt att avgöra om de är tillräckliga för att personalen ska vara trygga på jobbet.

Skyddsstopp inom personlig assistans är ovanligt. Trots det har Kommunal lagt det inom Kristianstad kommun tidigare. Även i fjol hotade Arbetsmiljöverket med böter, efter att personliga assistenter tvingats bära brukare långa sträckor.

Magdalena Arif, huvudskyddsombud för funktionsstöd i Kristianstads kommun, lade ett skyddsstopp som förbjöd kommunen att utföra besök hos den våldsamma brukaren.

Anlitade bemanningsbolag istället

Kommunen jobbar för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav. Under tiden har inhyrd personal från ett bemanningsbolag utfört besöken hos den utåtagerande personen.

– Det bryter mot allt vi kämpat för och vad arbetsmiljölagen säger, säger Magdalena Arif.

Lotta Orrgren Manthos är tillförordnad verksamhetschef för funktionsstöd i Kristianstad. Hon bekräftar att personal jobbar hos brukaren, men att tillbuden är färre nu än tidigare.

Kommunen jobbar, sedan innan Arbetsmiljöverkets beslut, med åtgärder, skriver hon i ett mejl till KA.

“Vår bedömning är att vi har fungerande rutiner och arbetsbeskrivningar för att trygga personalen och tillförsäkra dem en god arbetsmiljö. Vi kan inte överge våra kunder.”

”Vill inte vara en del av det”

Men för assistenten Sandra Liljegren, som blivit sjukskriven efter att ha jobbat med den våldsamma brukaren, är det för sent. Hon hoppas på att kunna bli förflyttad.

– Det är tragiskt, för att jag tycker om kunden. Men jag tror inte att det blir bättre, och då vill jag inte vara en del av det, säger hon.