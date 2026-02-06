En inhyrd arbetare i 20-årsåldern fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter sedan han brutit handleden och underarmens båda ben. Olyckan skedde i mars förra året då mannen fastnade i en maskin i Alleimas anläggning i Söderfors utanför Tierp.

En åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har nu utfärdat strafföreläggande mot företaget.

Maskinen saknade enligt åklagaren skydd mot rörliga delar, vilket gjorde arbetet mycket riskfyllt.

Stora böter

Arbetsgivaren har inte gjort en riskbedömning som Arbetsmiljölagen kräver. Företaget tvingas därför betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Stålföretaget Alleima AB med huvudkontor i Sandviken har 6 000 anställda och omsätter 20 miljarder kronor om året. Bolaget knoppades av från industrikoncernen Sandvik 2022. Samma år köpte Alleima anläggningen i Söderfors.