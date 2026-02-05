Kortare arbetstid kan bli valfråga när näringslivet säger tvärnej
Svenskt Näringslivs nej till att förhandla med LO om sänkt arbetstid har fått frågan att ta fart inför valet.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver att politiken kliver in och sänker arbetstiden. Även inom Socialdemokraterna växer trycket.
– Det är en viktig frihetsreform, säger S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll.
LO hann knappt glänta på dörren och bjuda in – innan Svenskt Näringsliv smällde igen den.
Chansen att arbetsmarknadens parter ska enas om att korta arbetstiden ser därför små ut – men det betyder inte att frågan är död.
I alla fall inte om man frågar Annika Strandhäll, S-kvinnors ordförande och tidigare minister i Stefan Löfvens regering.
– Jag är övertygad om att ifall arbetsgivarna inte tar chansen här så kommer frågan tillbaka till politiken som en omedelbar boomerang med ett stort tryck på att skriva lag, säger hon till Arbetet.
– Det här är en viktig frihetsreform. Det handlar om rättvisa, solidaritet och arbetsmiljö.
Intern press i partiet
Just nu är dock Socialdemokraternas officiella linje att arbetstiden inte ska kortas via lagstiftning – utan lösas mellan arbetsmarknadens parter.
Men enligt Annika Strandhäll är den inställningen inte huggen i sten, för frågan bubblar inom Socialdemokraterna.
Om partiet hamnar i regeringsställning nästa mandatperiod är hon övertygad om att krav på att lagstifta kommer att lyftas internt.
– Det kan jag lova att inte bara S-kvinnor kommer göra, det tror jag att tunga delar av vårt parti kommer att göra.
Den bilden bekräftas av Moska Hassas, ordförande för partiets ungdomsförbund SSU.
Hon lyfter i Svenska Dagbladet att det genom åren visat sig vara nödvändigt med lagstiftning för att få igenom kortare arbetstid, och öppnar därför för att det kan krävas även nu.
– Det är klart att vi i första hand vill gå via parterna. Men går inte det, då är det klart att politiken behöver vara redo att lagstadga, säger Moska Hassas till tidningen.
Och blir det så står såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet beredda att kroka arm. Båda partierna går till val på att genomföra en kortare arbetsvecka.
V: Räcker inte med kollektivavtal
På torsdagen kallade Vänsterpartiet till presskonferens för att vässa sitt krav inför eventuella kommande regeringsförhandlingar – arbetstiden ska ner, även om parterna inte kommer överens.
– Det är läge nu för att sänka veckoarbetstiden, sade Nooshi Dadgostar.
Om de vinner valet är planen att först tillsätta en utredning där arbetsmarknadens parter ges möjlighet att lösa frågan i förhandlingar.
Men fixar inte parterna det kommer regeringen ändå att skriva ett lagförslag om att arbetstiden sänks, meddelade Nooshi Dadgostar.
– Om vi bara lämnar det här till kollektivavtalen lämnas de branscher och de fackförbund bakom som inte är lika starka i förhandlingen, förklarade partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ciczie Weidby på pressträffen.
MP redo för lagstiftning
Även Miljöpartiet ser nu ett läge för politiken att kliva fram.
– Om parterna inte vill sätta sig ner och förhandla ökar trycket på politiken att komma överens och sätta ner foten, säger Leila Ali Elmi, partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson till Arbetet.
– Det här är en viktig fråga, både som frihetsreform och rättvisereform. Vi har drivit den i många år, och nu är det glädjande att både S och V öppnat upp för det.
Hamnar Miljöpartiet i regering efter valet ser Leila Ali Elmi framför sig att det kommer tas beslut för att korta arbetstiden under nästa mandatperiod.
– Det tror jag definitivt. Frågan kommer att utredas först, men vi kommer att ta rejäla steg mot arbetstidsförkortning.