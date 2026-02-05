Artikeln i korthet LO har kallat Svenskt Näringsliv till förhandling om en generell arbetstidsförkortning för alla arbetare, men fått nej. Det har fått frågan om att förkorta arbetstiden genom lagstiftning istället att väckas till liv inom Socialdemokraterna.

S-kvinnor och SSU pressar på partiledningen om att lagstifta om kortare arbetstid ifall inte arbetsmarknadens parter enas.

S-kvinnor och SSU pressar på partiledningen om att lagstifta om kortare arbetstid ifall inte arbetsmarknadens parter enas.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet går till val på att genomföra en arbetstidsförkortning via lagstiftning, om inte fack och arbetsgivare kommer överens.

LO hann knappt glänta på dörren och bjuda in – innan Svenskt Näringsliv smällde igen den.

Chansen att arbetsmarknadens parter ska enas om att korta arbetstiden ser därför små ut – men det betyder inte att frågan är död.

I alla fall inte om man frågar Annika Strandhäll, S-kvinnors ordförande och tidigare minister i Stefan Löfvens regering.

– Jag är övertygad om att ifall arbetsgivarna inte tar chansen här så kommer frågan tillbaka till politiken som en omedelbar boomerang med ett stort tryck på att skriva lag, säger hon till Arbetet.

– Det här är en viktig frihetsreform. Det handlar om rättvisa, solidaritet och arbetsmiljö.

Intern press i partiet

Just nu är dock Socialdemokraternas officiella linje att arbetstiden inte ska kortas via lagstiftning – utan lösas mellan arbetsmarknadens parter.

Men enligt Annika Strandhäll är den inställningen inte huggen i sten, för frågan bubblar inom Socialdemokraterna.

Om partiet hamnar i regeringsställning nästa mandatperiod är hon övertygad om att krav på att lagstifta kommer att lyftas internt.

– Det kan jag lova att inte bara S-kvinnor kommer göra, det tror jag att tunga delar av vårt parti kommer att göra.

Den bilden bekräftas av Moska Hassas, ordförande för partiets ungdomsförbund SSU.

Hon lyfter i Svenska Dagbladet att det genom åren visat sig vara nödvändigt med lagstiftning för att få igenom kortare arbetstid, och öppnar därför för att det kan krävas även nu.

– Det är klart att vi i första hand vill gå via parterna. Men går inte det, då är det klart att politiken behöver vara redo att lagstadga, säger Moska Hassas till tidningen.

Och blir det så står såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet beredda att kroka arm. Båda partierna går till val på att genomföra en kortare arbetsvecka.

V: Räcker inte med kollektivavtal

På torsdagen kallade Vänsterpartiet till presskonferens för att vässa sitt krav inför eventuella kommande regeringsförhandlingar – arbetstiden ska ner, även om parterna inte kommer överens.

– Det är läge nu för att sänka veckoarbetstiden, sade Nooshi Dadgostar.

Arbetstidsförkortning – så tycker partierna Socialdemokraterna: Vill att den generella arbetstiden ska sänkas med bibehållen lön. Beslutade på sin kongress 2025 att frågan ska lösas av arbetsmarknadens parter – men att det ”kan komma att kräva kompletterade regleringar och insatser” från politiken. Vänsterpartiet: Vill sänka arbetstiden med bibehållen lön och är beredda att lagstifta om arbetsmarknadens parter inte kommer överens. Siktar på sex timmars arbetsdag. Miljöpartiet: Vill sänka arbetstiden med bibehållen lön, med ett mål om fyradagars arbetsvecka. Vill att arbetsmarknadens parter ska förhandla i första hand, men förespråkar lagstiftning om de inte enas. Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna: Säger nej till generellt sänkt arbetstid. Anser att det är en fråga för arbetsmarknadens parter, inte politiken. Läs mer

Om de vinner valet är planen att först tillsätta en utredning där arbetsmarknadens parter ges möjlighet att lösa frågan i förhandlingar.

Men fixar inte parterna det kommer regeringen ändå att skriva ett lagförslag om att arbetstiden sänks, meddelade Nooshi Dadgostar.

– Om vi bara lämnar det här till kollektivavtalen lämnas de branscher och de fackförbund bakom som inte är lika starka i förhandlingen, förklarade partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ciczie Weidby på pressträffen.

MP redo för lagstiftning

Även Miljöpartiet ser nu ett läge för politiken att kliva fram.

– Om parterna inte vill sätta sig ner och förhandla ökar trycket på politiken att komma överens och sätta ner foten, säger Leila Ali Elmi, partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson till Arbetet.

– Det här är en viktig fråga, både som frihetsreform och rättvisereform. Vi har drivit den i många år, och nu är det glädjande att både S och V öppnat upp för det.

Hamnar Miljöpartiet i regering efter valet ser Leila Ali Elmi framför sig att det kommer tas beslut för att korta arbetstiden under nästa mandatperiod.

– Det tror jag definitivt. Frågan kommer att utredas först, men vi kommer att ta rejäla steg mot arbetstidsförkortning.