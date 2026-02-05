”Ja ministern, det är oacceptabelt – så gör något åt det då!”

När min elev högg mig med en penna under en mattestund, valde jag att låta det passera. För vem skulle hjälpa? Efter ett hål i tröjan och ett sår i handen var det bara att fortsätta.

Elevassistenter får utstå mycket. Det vet alla i skolans värld.

Hot och våld har ökat dramatiskt i svenska skolor. Men ingen vill prata om hur det ska lösas.

Det enda sättet är att anställa mer personal. Fluffiga ord räcker inte.

Ministerns uttalande gör mig förbannad

Utbildningsminister Simona Mohamsson (L) sade nyligen att situationen är ”helt oacceptabel”.

Det gör mig förbannad.

Vi har sagt det i flera år. Vi har skrikit om fler kollegor, mer stöd, bättre arbetsmiljö. Men regeringens mål är tydligt. Nästan hälften av regeringens reformutrymme i senaste budgeten gick till skattesänkningar, inte välfärd.

Regeringen skryter om ”mer pengar i plånboken”. Samtidigt är skolans verklighet kantad av brist på personal, kläder och resurser.

Kommunerna klagar på pressade budgetar. TCO konstaterar att satsningar på välfärd prioriteras av majoriteten väljare, men politiken går åt fel håll.

Jag har kollegor som gråtit efter bussresan hem. De har fått bajs kastat på sig. Utan arbetskläder satt de på bussen, skämdes genom hela resan.

Just du som minister kan förändra

Ja, Simona, det är oacceptabelt. Just du har makten att göra något konkret. Men ditt uttalande är symbolpolitik utan muskler.

Gå från ord till handling. Anställ fler kollegor. Ge oss kläder, utrustning och ett arbetsmiljölyft.

Ge oss den värdighet ni talar om i propagandan. Visa att välfärd betyder mer än skattesänkningar för redan rika. Visa att ni tar skolan, personalens säkerhet och våra barns framtid på allvar.

Gör det nu. Ingen ursäkt. Ingen tystnad. Vi förtjänar mer än tom retorik. Sluta svika oss.

Hot och våld har fördubblats

Arbetsmiljöverket visar nästan dubbelt så många anmälningar om hot och våld jämfört med för fem år sedan, mest utsatta är elevassistenter. Det är fakta. Fler personal sjukskrivs för våldsskador än för tio år sedan.

Rektorer säger ofta: ”Vi har de barn vi har” eller ”Lite måste man tåla”. Vi elevassistenter löser ju allt.

Sebastian From elevassistent, Stockholm