– Man ska ju leva som man lär, men vi gör precis tvärtom. Jag skäms, säger arbetsmiljöinspektören och skyddsombudet Johan Larsson-Hytte.

15 timmar långa arbetsdagar, ofta med flera timmars resor till och från uppdraget.

Och så tillbaka på jobbet morgonen därpå.

Ett tydligt brott mot arbetstidsreglerna och kollektivavtalet, som kräver elva timmars dygnsvila, anser fackförbundet Seko.

Dygnsvila – det här gäller Alla som jobbar ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per 24‑timmarsperiod enligt arbetstidslagen.

per 24‑timmarsperiod enligt arbetstidslagen. Vilan ska vara ostörd , och får inte delas upp i flera kortare pass.

, och får inte delas upp i flera kortare pass. Undantag får göras vid tillfälliga och oförutsedda händelser – men ska då kompenseras med motsvarande vila så snart som möjligt.

vid tillfälliga och oförutsedda händelser – men ska då så snart som möjligt. Arbetsgivaren ansvarar för att planera arbetet så att dygnsvilan kan hållas.

för att planera arbetet så att dygnsvilan kan hållas. Brott mot reglerna kan leda till förelägganden, vite eller rättsliga processer. Läs mer

Ändå har Arbetsmiljöverkets anställda skickats ut på den typen av jobb – i flera år.

– Ofta har det varit så när vi inspektörer åkt på insatser ihop med andra myndigheter i norra Sverige och granskat arbetsplatser där, säger Johan Larsson-Hytte.

Larmat länge

Många gånger har insatserna gått ut på att granska att arbetsgivare följer lagar och regler kring arbetstider – när de själva brutit mot just det, berättar han.

Facket Seko har larmat om problemet länge och krävt att Arbetsmiljöverket slutar bryta mot arbetstidsreglerna.

– Vi har ihärdigt försökt få arbetsgivaren att följa reglerna. Kommit med förslag och försökt att lösa läget för våra medlemmar. Till slut blir det ohållbart, säger Jenny Bengtsson, ordförande för Seko på myndigheten.

Därför ser facket nu inget annat val än att sätta ned foten ordentligt – och dra Arbetsmiljöverket inför rätta i Arbetsdomstolen.

Seko begär att myndigheten betalar mellan 20 000 och 50 000 kronor i skadestånd vardera till tre anställda som drabbats av regelbrotten, samt ytterligare 100 000 kronor till facket.

Arbetsmiljöinspektören Jenny Bengtsson.

Riskerar förtroendekris

Jenny Bengtsson säger att de ”verkligen försökt” att undvika att hamna här, eftersom hon ser en risk med att Arbetsmiljöverkets anseende nu kan ta skada.

– Vi har slitit vårt hår och försökt på olika sätt att rädda arbetsgivaren från den förtroendekris som eventuellt kommer nu.

– Men vår uppgift som fackförening är att stå upp för våra medlemmar.

Efter fackets protester har frågan skapat intern splittring inom personalen på jobbet. Vissa har bara velat jobba på, och tycker att det ständiga ifrågasättandet av arbetstider varit onödigt.

– Det har himlats med ögonen och man suckar. Folk har åkt på gliringar och snörvliga kommentarer om sina fackmedlemskap – helt enkelt för att de står upp för vad som är rätt och det som arbetsgivaren har skrivit under på, säger Jenny Bengtsson.

Men trots de interna konflikterna är det viktigt att facket står på sig, menar hon.

– Det är helt självklart att vi ska följa arbetstidsreglerna, särskilt med tanke på att vi kräver att andra ska göra detsamma. Rätt ska vara rätt.

