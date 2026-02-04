Nu är vinterkräksjukan här – så lätt smittas du

Det kommer utan förvarning. Ena stunden mår du bra – nästa är du fast på toaletten med kräkningar, diarré och kraftiga magsmärtor. Vinterkräksjukan är här, och den sprids snabbt.

Smittan drabbar både barn och vuxna och kan slå till helt utan förvarning.

– Det är mycket smittsamt och det krävs en väldigt liten mängd virus för att bli sjuk, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare på Region Sörmland.

Hon berättar att sjukdomen sprids genom kontakt med smittade personer eller ytor. Vanligast är det att mindre barn, som har svårt att sköta sin hygien, drabbas.

– Man måste få i sig viruset för att bli sjuk. Ofta genom att man rör vid munnen eller ögonen efter kontakt med viruset. Men det kan räcka med att du till exempel äter ett äpple som en smittad person rört vid.

Handsprit hjälper inte

Få blir allvarligt sjuka i smittan. Därför är det inget som brukar påverka vården. Men sjukdomen är intensiv och det kan vara svårt att skydda sig.

– Handsprit fungerar dåligt mot vinterkräksjuka, viruset dör inte av alkoholen. Fokusera i stället på att tvätta händerna noggrant. Att hålla avstånd minskar risken, men det kan vara svårt att undvika nära kontakt om du har ett litet barn som är sjukt.

Det kan vara svårt att undvika bli smittad menar smittskyddsläkaren Malin Enarsson. Särskilt för den som har småbarn.

Vanligtvis går sjukan över efter ett till två dygn. Men många kan ha problem att få i sig tillräckligt med mat under sjukdomsperioden. Särskilt viktigt är det att fylla på med vätska, salt och socker.

– Testa med något lätt som stannar kvar, och ta det i små portioner. Ibland tänker man att smittan är över när man kan äta igen, då är risken hög att man äter för snabbt och att magen protesterar, säger Malin Enarsson.

1 Vad är vinterkräksjukan?

Sjukdomen är samma som en vanlig maginfluensa. Viruset kan smitta året runt, men är betydligt vanligare under vintern, då vi spenderar mer tid inomhus och närmare varandra.

Förskolan pekas ut som en plats där viruset kan spridas snabbt.

2 Hur sprids viruset?

Viruset kan smitta från person till person, men också via livsmedel som en smittad person tagit i.

Man kan inte bli immun om man haft vinterkräksjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten bär ungefär 20 procent av befolkningen på en gen som gör att man inte blir sjuk av maginfluensa-viruset.

3 Kan man skydda sig?

Viruset som orsakar vinterkräksjukan är mycket smittsamt. Det kan därför vara svårt att skydda sig. Var noggrann med att tvätta händerna och försök att hålla avstånd till en smittad person om det går.

Om man har möjlighet kan det vara en bra idé att inte använda samma badrum. Handsprit hjälper inte mot vinterkräksjukan.

4 Hur länge ska jag stanna hemma?

Om någon i ditt hushåll är sjuk men du själv är frisk behöver du inte stanna hemma från jobbet. Men det är viktigt att tvätta händerna regelbundet.

1177 skriver att en vuxen som smittats av vinterkräksjukan ska vänta minst ett dygn efter senaste kräkningen innan man återvänder till jobbet.

5 När kan barnen gå tillbaka till skolan?

Enligt 1177 kan barnen återvända när de äter som vanligt igen och det gått minst ett eller två dygn utan att de kräkts eller haft diarré.

Risken att smittas minskar ju äldre barnet är och de har bättre möjlighet att ta hand om sin hygien.

6 Vad är ”Vabruari”?

Vabruari har blivit ett populärt begrepp som syftar till att många föräldrar får stanna hemma för att ta hand om sjuka barn i februari.

Trots att månaden bara har 28 dagar är antalet vabdagar ofta högre än för övriga månader. Men enligt Försäkringskassan är vab-antalen i princip lika höga i mars.

Under corona-pandemin ökade antalet vab-dagar drastistkt, men har sen dess gått tillbaka till mer normala nivåer.

Allra vanligast är det att vabba för två-åringar.