Artikeln i korthet LO kommer att begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv för att minska veckoarbetstiden.

Livs ordförande Natasa Stojkovic säger att förbundet är positivt inställt till arbetstidsförkortning.

Livs tycker att arbetstiden i grunden är en fråga för parterna att sköta i förhandling – inte av politiken genom lagstiftning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

I går, tisdag, meddelande LO att man ska begära gemensamma förhandlingar med Svenskt Näringsliv för att förkorta normalarbetstiden från dagens 40 timmar per vecka.

LO anser att arbetstidsförkortningen ska gälla alla arbetare, oavsett bransch.

Utgångspunkten är också att det ska genomföras med full lönekompensation. Det innebär höjd timlön och bibehållen månadslön.

Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic uppger att förbundet är positivt till att korta arbetstiden.

– Vi är tydligt för arbetstidsförkortning. Inte som ett symbolbeslut, utan som en nödvändig förändring för ett hållbart arbetsliv. Hur den utformas måste ske ansvarsfullt, i dialog mellan parterna och med fokus på både människor och samhällsekonomi, säger Natasa Stojkovic i en skriftlig kommentar till Mål och Medel.

Fråga för parterna

Hon menar att arbetstiden i grunden är en fråga för parterna att sköta i förhandling – inte av politiken genom lagstiftning.

– Det är i förhandlingar vi kan ta hänsyn till olika branschers förutsättningar och hitta hållbara lösningar. Samtidigt måste politiken ta ansvar för helheten, till exempel genom trygghetssystem, arbetsmiljölagstiftning och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det ena utesluter inte det andra.

Exakt hur mycket LO vill korta arbetstiden ska presenteras vid förhandlingarna, men man har bland annat sneglat på grannländerna Danmark och Norge där veckoarbetstiden är 37 till 37,5 timmar.

– För våra medlemmar skulle en kortare arbetstid betyda mer än bara färre timmar. Det handlar om återhämtning, hälsa och om att orka ett helt arbetsliv, säger Natasa Stojkovic.

Hon pekar på att många medlemmar jobbar i tunga, monotona och ibland slitsamma jobb.

– Erfarenheter från andra länder visar att kortare arbetstid kan bidra till både bättre hälsa och ett mer hållbart arbetsliv, utan att produktiviteten nödvändigtvis minskar.

Svenskt Näringsliv: Inte aktuellt

LO:s förhoppning är att gemensamma förhandlingar med Svenskt Näringsliv ska komma i gång under våren. Men om det verkligen blir så återstår att se.

– Nej, det är inte aktuellt med förhandlingar, sade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i en kommentar kort efter gårdagens besked från LO.

Arbetsgivarnas minst sagt svala inställning till förhandlingar om generell arbetstidsförkortning handlar bland annat om att de anser att arbetstidsfrågor och lönefrågor bäst hanteras i branschvisa kollektivavtal.