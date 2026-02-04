Kinesiskt bolag försökte sno deras uppfinning

Det säger Nori Demirparcalar som tillsammans med sin bror Haluk jobbar på att lansera kabeldragaren i Sverige genom deras företag Mac-s AB, Karlstad.

Den säljs i dag i länder som Grekland, Qatar och Turkiet, och senast Frankrike och Australien.

– Sedan Australien kom in i bilden har vi fått utöka produktionen. Det är kul, säger Nori Demirparcalar.

Kabeldragaren som tillverkas i Turkiet är framtagen av en grupp personer med branscherfarenhet.

Nori Demirparcalar, som är snickare till vardags, har varit delaktig.

– Ja, jag har varit med och utvecklat detta, det är också elektriker och ingenjörer med i gruppen.

Den minsta av de tre varianterna av kabeldragaren är tänkt för dragfjädrar, antenn- och datakablar upp till sex mm.

Stred för sitt patent

Kabeldragaren finns i tre storlekar.

Enkelt förklarat går det ut på att din skruvdragare driver specialgjorda hjul, eller ”kuddar”, som skjuter eller, kanske oftare, drar kablar och dragfjädrar.

– Det svåraste i tillverkningen var att hitta rätt material till ”kuddarna” så att det drar men samtidigt inte skadar kabeln. Det är vårt patent, säger Nori Demirparcalar.

Ett patent de fått strida för då ett kinesiskt bolag beställt och sedan gjort en billig kopia.

– Ja, det var inte roligt, men vi fick dem faktiskt att dra tillbaka sin produkt.

Större intresse i Norge

Kabeldragaren finns i tre varianter. KD för dragfjädrar upp till 6mm, KDA för kablar och vajer upp till 10 mm i diameter och den största KDS som tar kablar 10 – 16 mm i diameter.

Utgångarna har antingen böjliga fjäderrör som går i 16 mm rör alternativt möjlighet att ”muffa” på befintliga rör.

Försäljning har tagit fart i utomlands. Däremot har det i skrivande stund hittills varit svårare i Sverige.

– Av någon anledning. Däremot från Norge har vi märkt större intresse. Vi får se hur året utvecklar sig.