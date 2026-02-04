0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet I Borlänge fångade Tunabyggens miljövärd Sharaara Kahiye en företagare på film när han dumpade stora mängder nagellack, andra nagelvårdsprodukter och energidrycker på marken utanför ett miljöhus.

Företagaren har nu fällts för miljöbrott i Falu Tingsrätt.

Men Sharaara Kahiye tycker att företagaren skulle ha fått betala mer som straff.

Tunabyggen i Borlänge gjorde i höstas en polisanmälan mot en företagare som tömde stora mängder nagellacksflaskor, andra nagelvårdsprodukter och energidrycker på marken utanför ett miljöhus.

Miljövärden Sharaara Kahiye, som jobbar på det kommunala bostadsbolaget, tog företagaren på bar gärning när han dumpade avfallet.

– Jag blev tipsad av en hyresgäst om att samma bil hade dykt upp varje kväll vid 22-tiden och lämnat avfall på platsen, säger han.

Satte sig och väntade med mobilen

Sharaara Kahiye bestämde sig för att åka dit en augustikväll för att gömma sig och se om bilen dök upp igen.

– Jag tänkte att det var dags att försöka få det på film, så jag satte mig där och väntade. Då dök bilen upp. Företagaren öppnade bakluckan och slängde ut avfallet.

Företagarens nagellacksflaskor uppställda på ett bord.

Sharaara Kahiye tog upp mobilen och lyckades fånga hela händelsen på film. Precis när bilen skulle köra från platsen gick han fram och förklarade att man inte får kasta sitt skräp där.

Men trots tillsägelsen låg avfallet fortfarande kvar på marken dagen efter.

Företagaren nekade till brott

Tunabyggen polisanmälde företagaren för nedskräpningen. Sharaara Kahiye fick vittna om sina iakttagelser och hans filmklipp visades för tingsrätten.

Företagare dumpade energidrycker på Tunabyggens område.

Företagaren nekade till brottet, men tingsrätten gick på åklagarens linje och fällde honom för miljöbrott.

Företagaren ska betala 50 dagsböter om 50 kronor. Det blir 2 500 kronor. Han ska även betala in 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

– Bra att han blev dömd, men han kom för billigt undan. Det var faktiskt farligt avfall som han dumpade, säger Sharaara Kahiye.

”En signal om att det här tas på fullaste allvar”

Han berättar att de är tre miljövärdar som får lägga ner allt mer tid varje dag på att ta hand om avfall som felaktigt dumpas på bostadsbolagets områden. Det kan vara säckvis med avfall, som ibland dessutom är farligt.

Fredrik Gedin, miljö- och avfallsstrateg på Tunabyggen och Christian Olhans, affärsområdeschef för återvinning på Borlänge Energi.

Därför gläds Fredrik Gedin, som är miljö- och avfallsstrateg på Tunabyggen över tingsrättens dom.

– Domen är väldigt bra, inte bara för oss, utan även för andra fastighetsägare med samma bekymmer. Det är en signal om att det här tas på fullaste allvar och att nedskräpning är ett miljöbrott.

Han hoppas nu att domen ska få avskräckande effekt, annars kan det bli fler polisanmälningar från Tunabyggen framöver.

– Vi hoppas att man nu tar hand om sitt avfall på ett korrekt sätt, säger Fredrik Gedin.