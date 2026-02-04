Stamkunder vet att man:

👋 säger hej till personalen i butiken när man möts.

🙋‍♀️säger till eller lägger tillbaka en vara man ångrar köpa/ser att den är trasig.

👢inte sätter barn med smutsiga skor/stövlar i kundvagnen där man lägger matvarorna.

(Äckligt! Tänk på var skorna varit!! Folk spottar ofta på marken innan de går in i en butik och så vidare. Varorna du tar hem ställer du sen på köksbänken… Du förstår säkert poängen… 🤮.)

👧 inte låter barnen springa runt obevakade i butiken.

🛍️ håller avståndet i kassan och inte stressar kunden framför (eller kör på hälsenorna… 😕.)

📏 lägger upp kundpinnen – före eller efter, det kvittar.

𝌩 vänder streckkoden rätt.

🥖 inte lägger upp chips eller bröd först på bandet.

💪 alltid lägger upp de tyngsta varorna först för att undvika kross i varufållan.

🙋‍♂️ säger hej till kassören.

🤳ser till att ha pengar på kontot så man inte behöver stå och föra över när det är dags att betala.

💳 har koll på sitt bonuskort.

🎫 har sin legitimation med sej om den efterfrågas.

🛒 ställer kundvagnen på anvisad plats när man lämnar butiken.

👶 lär sina barn att butiken inte är en fritidsgård där man tillbringar kvällarna.

🏬 värnar om närbutiken som för många är första sommarjobbet eller skolpraktiken.

Du är medmänniska!

Kort sagt – man har gått sin vardagsutbildning och är medmänniska!

Det man sänder ut får man tillbaka. Ett leende och ett vänligt ord kan vara skillnaden för många.

Det kan vända en pissig dag till något som kan kännas uthärdligt. Nästa möte kanske personen tar lite lättare och kedjereaktionen är ett faktum.

Tjej som jobbat inom handel större delen av sitt arbetsliv och älskar kontakten med kunderna. Såklart tuffare en del dar, men jobbat på samma ställe sedan 2003 och blir kvar till pensionen som det ser ut… ❤️👍