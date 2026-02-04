Artikeln i korthet På arbetsplatser inom äldreomsorgen i Örebro bearbetas nu sorgen efter medarbetare som dödades vid masskjutningen vid Campus Risbergska.

Sex av tio som dödades gick en undersköterskeutbildning och arbetade inom vård och omsorg.

Kommunal på lokal nivå ser nu över sina krisplaner och hur de kan hjälpa medlemmar. Läs mer

Sorgen är fortfarande närvarande inom äldreomsorgen i Örebro. På flera av de arbetsplatser där de avlidna arbetat hänger deras porträtt kvar.

– Det är när vi är ute på arbetsplatserna, som vi pratar mest om det som hänt, säger Britt-Marie Balaj, lokalordförande för Kommunal.

Många av eleverna på Campus Risbergska hade rötter i länder präglade av krig och konflikter. För flera blev skjutningen ett nytt trauma.

– De trodde att de kom till ett tryggt och säkert Sverige och så händer det här. Det blir ett dubbeltrauma, säger Britt-Marie Balaj.

Posttraumatisk stress

Enligt polisens bedömning drabbades 500 personer så hårt av dödsskjutningarna att de gjorde dem till målsägande. Det är till stor del anhöriga och andra som befann sig på skolan.

Under insatsen vid masskjutningen tvingades polisen bryta upp omkring 200 dörrar till klassrum där det satt inrymda elever och lärare. Elever och lärare som inte visste vad som pågick utanför eller vem som tog sig in, om det var någon som skulle döda eller rädda dem.

Britt-Marie Balaj, ordförande för Kommunals sektion vård och omsorg i Örebro.

Flera har efteråt drabbats av posttraumatisk stress.

– Många behöver hjälp. Vi vet vilka medlemmar som gick bort, men inte vilka som befann sig i skolan eller i närheten och behöver stöttning nu efteråt, säger Britt-Marie Balaj.

Direkt efter skjutningen hade Britt-Marie Balaj telefonen öppen dygnet runt för att hjälpa.

– Men det hörde av sig färre än vi trodde. Arbetsgivaren och vården har gått in och stöttat på ett bra sätt, säger hon

Tar fram en plan för kriser

Det fanns inte någon plan för hur hon och kollegorna skulle arbeta under en kris av den här storleken.

– Vi håller på att ta fram en plan tillsammans nu. Vi ska också ta reda på vad våra medlemmarna väntar sig av facket när sådant här händer.

Minnesstunder på årsdagen

På årsdagen av dådet, den 4 februari, hålls minnesstunder för personal och elever på Campus Risbergska och på drabbade arbetsplatser.

Senare på dagen blir det en större gemensam samling för alla i Slottsparken

– Vi kommer att vara där och har våra röda västar på oss så att de som vill kan komma och prata, säger Britt-Marie Balaj.

Tanken är att parken kommer att lysas upp av facklor och ljus som delas ut till alla som närvarar.

– Det kommer att bli vackert med alla ljusen i mörkret. Vi behöver varandra nu.