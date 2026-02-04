Artikeln i korthet Arbetsmarknaden för slakt och charkyrken på Gotland är utmanande på grund av lågt intresse, få utbildningsalternativ och låg arbetslöshet. Protos slakteri arbetar för att stärka rekryteringen genom lärlingsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Under de senaste åren har ungefär 20 personer fått jobb på Protos efter att ha gått igenom utbildningsprogrammet.

Slakteriet står också inför en generationsväxling där många anställda snart går i pension, vilket ytterligare ökar behovet av att locka unga personer till yrket. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Situationen har varit ansträngd under lång tid.

Det finns få utbildningar inom slakt- och charkyrken, samtidigt som intresset bland unga är lågt.

På Gotland försvåras läget ytterligare av den låga arbetslösheten.

– Vi är en del av Sveriges beredskap och måste kunna försörja ön med mat om något skulle hända. Att arbetslösheten är låg här gör det ännu svårare för oss att rekrytera, förklarar Carin Hammerin, personalchef på slakteriet Protos i Visby.

170 livsmedelsarbetare

I dag arbetar omkring 170 livsmedelsarbetare på det gotländska slakteriet. Av dem är cirka 20 inhyrda från utlandet. Helst skulle företaget se att ännu fler var fast anställda.

För att öka intresset för yrket genomför Protos regelbundet lärlingsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Den som går klart utbildningen är garanterad en anställning som styckare eller slaktare hos oss, fortsätter Carin Hammerin.

Från vänster: Einar Ljunggren, Anders Johansson och Carina Hammerin.

Einar, 21, ny styckare

En av dem som precis gått klart den 40 veckor långa utbildningen är Einar Ljunggren, 21. Han har nu fått en fast anställning som styckare.

– Jag trivs verkligen, både med jobbet och kollegorna. På gymnasiet utbildade jag mig till plåtslagare, men insåg snabbt att det inte var min grej. Det här är mycket roligare, berättar han.

Totalt har 20 personer fått anställning på Protos efter att ha gått lärlingsutbildningen. Men det räcker inte, företaget måste anställa ännu fler.

– Slakt och styckning är ett hantverk som tar lång tid att lära sig, förklarar Anders Johansson, teamchef för slakten.

Måste behärska tre djurslag

Han berättar att alla slaktare måste behärska slakt av alla tre djurslag – gris, nöt och lamm.

– Det tar ungefär ett år att lära sig att stycka ett djurslag. Efter 40 veckor är man långt ifrån fullärd. Det här är egentligen ett livslångt lärande, fortsätter han.

Samtidigt som kompetenskraven är höga står slakteriet inför en generationsväxling.

– Många går i pension, vilket också bidrar till att vi ständigt är i behov av ny personal.