Artikeln i korthet En kvinna i femtioårsåldern har åtalats för att ha stulit smycken och värdesaker från patienter på sitt arbete

Hon har sålt dem vidare via etablerade guldhandlare. Det totala värdet på de stulna föremålen tros vara cirka 1 050 800 kronor.

Åklagaren använder butikernas övervakningsfilmer som bevis Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

– Det stulna godset har bestått av smycken och andra värdesaker som den tilltalade fått tillgång till via arbetet, säger kammaråklagare Emma Kyhlstedt i ett pressmeddelande.

Det var patienter som larmade om att de blev av med värdesakerna på sjukhuset. Den misstänkta kvinnan är i femtioårsåldern och ska enligt åtalet försökt sälja vidare det hon stulit via etablerade guldhandlare och juvelerare som Kaplans på Biblioteksgatan i Stockholm.

Alla bestulna inte kända

Butikernas egna övervakningsfilmer är en viktig del i åklagarens bevisning utöver förhör med patienter och personal. Sammanlagt misstänks kvinnan ha försökt sälja smycken och andra värdesaker för 1050800 kronor. Allt sådant som åklagern menar är stulet.

Om allt är stulet på Danderyds sjukhus är oklart. Det framgår av åtalet att det fortfarande är oklart var i landet en del av stölderna skett. Därför åtalas hon inte bara för grov stöld utan också för grovt häleri.

Kvinnan har suttit häktad sedan i mitten av december och rättegången kommer troligen att inledas den 16 februari.