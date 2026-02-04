Artikeln i korthet Nedläggningen av barnavdelningen på Sollefteå sjukhus har gjort att ambulanspersonal kan få vårda barn upp till två timmar i ambulansen.

De anställda har blivit lovade mer utbildning, men det är oklart hur och när den ska genomföras.

Personalen undrar även hur bemanningen ska fungera under utbildningen eftersom det redan nu ställs in ambulanser på grund av personalbrist.

Nedläggningen av barnplatserna vid Sollefteå sjukhus sköts upp i sista stund, från 30 januari till 27 februari.

Ambulanspersonalen har krävt mer utbildning i barnsjukvård när vårdtiderna och transporterna förlängs.

– De upplever oro eftersom det handlar om mycket längre vårdtider för barnen när barnavdelningen försvinner i Sollefteå, säger Jörgen Nordlander, ansvarig för ambulansen i Kramfors och Sollefteå.

Han uppskattar att vårdtiderna i ambulansen för allvarligt sjuka barn kan förlängas med runt 50 minuter när barn i stället behöver transporteras till Örnsköldsvik eller Sundsvall.

Det kan handla om ambulansresor på upp till två timmar.

– Tvingas man vårda barnen under längre tid påverkar det förstås vården eftersom det kan hinna hända mer, säger Jörgen Nordlander.

Saknar personal

Ambulanspersonalen har krävt mer utbildning innan barnplatserna i Sollefteå kan stängas.

Ambulanssjukvårdaren Linus Vestberg satt med vid förhandlingen där facken Kommunal och Vårdförbundet gemensamt ställde kravet:

– Nu har de lovat adekvat utbildning, men det är fortfarande ingen som vet hur den ska utformas och det är oklart hur insatsen ska gå ihop med ordinarie verksamhet. Vi har ju inte personal att bemanna upp alla pass som det är, säger Linus Vestberg.

Peter Neuman, chef för ambulanssjukvården i regionen, erkänner att planeringen varit dålig:

– Jag får ta på mig det. Riskanalysen har visat att ambulanspersonalen känner oro inför nedläggningen av barnavdelningen och därför ska vi genomföra en utbildning framöver.

Barnavdelningen stänger snart, men ni vet fortfarande inte hur utbildningen ska genomföras?

– Nu jobbar vi jättehårt på att få fram en utbildningsinsats. Vi kommer att kunna genomföra den även om det blir kort om tid. Vi löser bemanningen genom att få hjälp från andra stationer, säger Peter Neuman.

Ambulanser kvar i garaget

När Sollefteå sjukhus monteras ner blir en fungerande ambulansverksamhet avgörande. Men verksamheten har problem.

Som Arbetet tidigare har berättat ställdes 1 191 ambulanspass in i region Västernorrland under 2025 – på grund av personalbrist.

En av de drabbade ambulansstationerna är just den i Sollefteå.

– Ambulanser står kvar i garaget flera gånger i veckan. Vi har inte personal att bemanna upp alla pass, säger ambulanssjukvårdaren Linus Vestberg.