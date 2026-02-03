Över 1 100 inställda ambulanser i Västernorrland 

Artikeln i korthet Under 2025 ställdes 1 191 ambulanspass in i region Västernorrland. Det motsvarar 3,1 inställda pass om dagen.

Enligt ambulanssjukvårdaren Linus Vestberg finns inte tillräckligt med personal för att bemanna alla pass.

Peter Neuman, chefen för ambulanssjukvården, menar att patientsäkerheten inte ska ha påverkats allvarligt av de inställda ambulanserna.

Totalt rör det sig om 1 191 inställda ambulanspass i region Västernorrland under 2025, visar statistik som Arbetet begärt ut.

Det motsvarar 3,1 inställda ambulanspass varje dag.

Ambulanssjukvården i Västernorrland står inför en stor belastning eftersom sjukhuset i Sollefteå håller på att monteras ned.

Regionen räknar med att det kan leda till över 1 000 ytterligare ambulansresor per år.

Ambulanssjukvårdaren Linus Vestberg är stationerad vid Sollefteåambulansen, där ambulanser står kvar i garaget flera gånger i veckan.

– Vi har inte personal att bemanna upp alla pass. Jag har själv inte upplevt några allvarliga konsekvenser av att vi varit för få, men vi ska vara 37 och är bara 31 i dagsläget.

Svårrekryterat

Trots antalet ställda ambulanser har patientsäkerheten inte påverkats, enligt Peter Neuman, chef för ambulanssjukvården i regionen:

– Vad jag känner till har vi inga allvarliga konsekvenser kopplade till väntetider för ambulanserna.

Peter Neuman menar att rekryteringen av personal som pågått under 2025 gör att utvecklingen går åt rätt håll.

Förra våren började regionen utbilda undersköterskor till ambulanssjukvårdare, eftersom de haft svårt att rekrytera ambulanssjuksköterskor.

”Otrolig skillnad”

Sedan dess har antalet ställda bilar minskat även om många bilar fortfarande står kvar i garaget.

I december var det 65 arbetspass som fick strykas.

– Vi har förstås utmaningar när många är nya och vi ska få ihop scheman utifrån kompetens. Men det är en otrolig skillnad i dag jämfört med början av 2025, utvecklingen är positiv, säger Peter Neuman.

Arbetet har sökt region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Strandberg, som inte vill svara utan hänvisar till en lägre chef som inte gått att nå.