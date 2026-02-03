LO: Här är vår plan för kortare arbetstid

LO‑styrelsen är enig om att utmana arbetsgivarna skarpt – och begär förhandling med Svenskt Näringsliv för att korta normalarbetstiden. Reformen ska gälla alla arbetare, oavsett bransch.

I en tid då pensionsåldern höjs, arbetsmiljöproblemen växer och många har svårt att orka ett helt arbetsliv, menar facket att en kortad arbetstid skulle vara en frihetsreform.

Så kort kan arbetstiden bli

LO:s utgångspunkt är att en generell arbetstidsförkortning ska genomföras med full lönekompensation. Det innebär bibehållen månadslön och höjd timlön. Deltidsanställda ska enligt LO inte arbeta färre timmar, utan öka sin arbetstid och kunna jobba fler timmar.

Hur mycket LO vill sänka arbetstiden kommer man att presentera i förhandlingarna.

– Vår egen utredning utgår från en sänkning till 35 timmar i veckan. Vi har också tittat på våra grannländer Danmark och Norge där veckoarbetstiden är 37 till 37,5 timmar, säger LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Svenskt Näringsliv har tidigare tydligt avvisat förhandlingar om kortare arbetstid. Veli-Pekkla Säikkälä tror att förhandlingarna ändå kan bli konstruktiva. Han räknar med att arbetsgivaren kommer att komma med motkrav i förhandlingarna.

– Svenskt Näringsliv har tydligt sagt nej till lagstiftning i frågan. Då återstår förhandling.

Svenskt Näringsliv: Inte aktuellt

Men LO:s utsträckta hand ser ut att bli hängande i luften.

– Nej, det är inte aktuellt med förhandlingar, svarar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl kort efter pressträffen.

Att arbetstidsförslaget lanseras just nu är väldigt dålig timing, säger han.

– De senaste åren har varit besvärliga; med flyktingkris, inflation, pandemi och krig. Att då sätta sig ned och förhandla om att vi ska jobba mindre blir mycket konstigt.

Mattias Dahl lyfter dessutom att fack och arbetsgivare under avtalsrörelsen 2025 förhandlat fram en lång rad kollektivavtal – där arbetstid är en av frågorna som de kommit överens om.

– Och nu kommer de igen och säger att de vill förhandla det här. Det blir väldigt märkligt, tycker jag.

Siktar på lösning i år

Oavsett vad räknar LO-ledningen med att lämna förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv inom några dagar. Veil-Pekka Säikkälä hoppas att förhandlingar ska komma igång under våren.

– Vi vill gärna lösa ut den här frågan under hösten, innan förhandlingarna om nya kollektivavtal 2027 drar igång. Samtidigt vet vi att sådana här stora frågor kan ta tid att förhandla, säger han.

Förhandlingarna gäller privata arbetsgivare och ska enligt LO gälla för alla arbetare i Sverige. Facken för tjänstemän och akademiker (PTK) är inte med. Ändå hoppas LO-ledningen att en kortare arbetstid i förlängningen ska bli norm på hela arbetsmarknaden.

– Man måste börja någonstans. Så får vi se vilka som ansluter efter hand, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.

Olika branscher

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog räknar med att förkortad arbetstid i förlängningen också kommer att gälla för arbetare i offentlig sektor.

– Arbetstidens längd ska inte skilja mellan olika yrkesrgrupper. Det är en viktig rättvisefråga för Kommunals medlemmar.

Förkortad normalarbetstid får olika konsekvenser i branscher där de flesta arbetar heltid jämfört med branscher där många arbetar deltid, ofta ofrivilligt. Men det är lika viktigt i båda fallen, anser Nicklas Nilsson, ordförande i Fastighetsanställdas förbund.

– Våra fastighetsskötare, som arbetar heltid, behöver kortare arbetstid för att få mer tid med familjen och orka jobba till pension. Våra deltidsanställda städare får på det här sättet möjlighet att öka sitt arbetstidsmått och kunna leva på sin lön.

Vad kostar det?

Att LO vill se kortad arbetstid med bibehållen lön innebär inte att förändringen inte kostar något. En arbetstidsförkortning till 35-timmarsvecka kan enligt LO:s beräkningar minska BNP med mellan 1,7 och 3,1 procent, vilket motsvarar ett till två års normal tillväxt. LO räknar med att ungefär hälften av arbetstidsförkortningen finansieras genom högre produktivitet. Och reformen skulle också ge andra vinster.

– Människor kommer att vara friskare och fler kommer att orka jobba längre upp i åren, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Arbetsgivarnas kalkyler visar på betydligt högre kostnader för att förkorta arbetstiden.

Stöd från politiken

Även om det är förhandlingar mellan fack och arbetsgivare som ska förkorta veckoarbetstiden har även regering och riksdag en roll att spela.

– Vi ser det som självklart att politiken måste vara beredd att understödja en uppgörelse mellan parterna, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.

Texten uppdateras