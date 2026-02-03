Så gjordes enkäten – flera städjättar svarar inte på frågorna

Vi har ställt våra frågor om friskvård till de tio allmännyttiga bostadsbolagen med flest antal lägenheter i sitt bestånd, och till de tio städföretagen med flest anställda.

Vi saknar, trots flera försök, svar från följande städföretag:

ISS Facility Services

Miab AB

Rengörare Näslund AB

Asteri Facility Solutions AB

Hemfrid

Samhall: 0 kronor friskvårdsbidrag Friskvårdstid? 1 timme/vecka om arbetet och verksamheten tillåter det.

1 timme/vecka om arbetet och verksamheten tillåter det. Övriga friskvårdsförmåner: ”Hälsoinspiratörer som lokalt uppmuntrar till rörelse och hälsosamma vanor, prehab-specialister med fokus på förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete, samarbete med



Friskis som bland annat inkluderar tillgänglighetsanpassade träningsfilmer. Träningskort till rabatterat pris, frivilliga lokala hälso- och friskvårdsaktiviteter.”

Bostads AB Poseidon: 1 500 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Subventionerad massage åtta gånger per år, hälsosamtal och undersökning, cykelförmån 500 kronor per år för reparation eller inköp, fritidsstugor i havs- och fjällmiljö till subventionerat pris.”

Bostadsbolaget Göteborg: 1 500 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? 1 timme/vecka.

1 timme/vecka. Övriga friskvårdsförmåner: ”Massage på arbetet cirka tre gånger per år till reducerad kostnad på 195 kronor, 500 kronor i cykelbidrag, kostnadsfri vägledning i såväl arbets- som privatrelaterade frågor, gratis TBE- vaccin och influensavaccin, fruktkorgar.”

Compass group AB: 2 000 kronor friskvårdsbidrag Städföretag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Rabatter på träningscenter som finns över hela landet.”

Forenade Service AB: 2 000 kronor friskvårdsbidrag Städföretag Friskvårdtid? 2 minuter/timme.



”Vi har utgått ifrån en ergonomisk approach där vi ger råd om att fördela tiden över hela veckan med möjlighet till två minuter friskvård varje timme som en naturlig del av arbetsdagen.



Vi anser att detta ger mer återhämtning för musklerna än en sammanhållen friskvårdstid en gång i veckan.”

MKB Fastighets AB: 2 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? 2 timmar/vecka.

2 timmar/vecka. Övriga friskvårdsförmåner: ”Massage på arbetstid till reducerad kostnad 95 kronor vid 12 tillfällen per år, frukt och hälsoundersökning vart tredje år.”

Sodexo: 2 000 kronor friskvårdsbidrag Städföretag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Vi vill uppmuntra till engagemang i samhället, något som vi tror även bidrar till att må bra. Alla som arbetar på Sodexo får därför, om de vill, en volontärdag per år att använda till att engagera sig utifrån sina egna intressen.



Löneutfyllnad vid föräldraledighet, företagshälsovård, stödprogram. Lokala aktiviteter.”

Homemaid AB: 2 000 kronor friskvårdsbidrag Städföretag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Många av våra kontor har massagestolar och några har friskvårdsrum med enkel träningsutrustning. Utbildning i ergonomi.”

Coor: 3 000 kronor friskvårdsbidrag Städföretag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Rabatt på olika träningskedjor. Årlig kampanj för hälsa och säkerhet på jobbet då alla medarbetare får utbildning i hur vi undviker skador i arbetet.



Som lokalvårdare utbildas man även i ergonomi.”

Örebrobostäder AB: 3 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Möjlighet till morgon/pausgympa varje dag samt massagestol på en del av våra arbetsplatser. Hälsoveckor varje år med olika prova-på-aktiviteter, digitala hälsokanaler med tips på mat, återhämtning, rörelse.



Flextid som möjliggör att planera in friskvård i anslutning till arbetsdagen.”

Heimstaden Bostad AB: 5 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”40 timmars tidbank för ledighet. Möjlighet att helt anonymt prata med psykolog, daglig frukost, betalar för receptbelagda läkemedel och läkarbesök upp till högkostnadsskyddet, regelbundna föreläsningar om hälsa, omtankessamtal vid frånvaro för att fånga upp tidiga signaler.”

Rikshem AB: 5 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Förmånscyklar, företagshälsovård, rabatter på gymkedjor, föreläsningar om hälsa och friskvård. Deltagande i Blodomloppet och Rikshem Open i golf.”

Svenska Bostäder AB: 5 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Subventionerad massage, vaccin mot säsongsinfluensa, samtalsstöd med psykolog, rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor eller inför kontakt med myndigheter. En hälsoapp med tips och inspiration.”

Stockholmshem: 5 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Hälsoundersökning var tredje år, rabatt på Stockholms stads simhallar, samtalsstöd vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågor samt rådgivning om alkohol, droger och spel.



Vi jobbar också med temat ”Fokus Frisk” där vi arrangerar föreläsningar och workshops om till exempel klimakteriet, stress, psykisk hälsa, NPF-diagnoser, breathwork och ergonomi.”

Familjebostäder: 5 000 kronor friskvårdsbidrag Bostadsbolag Friskvårdstid? Nej.

Nej. Övriga friskvårdsförmåner: ”Gratis massage på arbetstid (25 min/mån), hälsoundersökningar vartannat eller vart tredje år (vartannat år om du är 40+) samt har en friskvårdsförening som arrangerar aktiviteter såsom gemensamma motionslopp, minigolf eller annat grupporienterat några gånger per år.”