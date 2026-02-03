 Gå till innehållet
Lista: Städjättarna satsar mindre på friskvård än bostadsbolagen – så ser det ut där du jobbar

Var du är anställd spelar stor roll för hur mycket din arbetsgivare satsar på din friskvård. De stora bostadsbolagen ger mer pengar till sina anställda än städjättarna, visar Fastighetsfolkets enkät. Sämst är det på statligt ägda Samhall: där får du 0 kronor i friskvårdsbidrag.

En grupp personer, både barn och vuxna, deltar i en tränings- eller dansklass inomhus och står vända framåt med armarna uppåt.

De stora bostadsbolagen ger mer pengar till sina anställda än städjättarna, visar Fastighetsfolkets enkät. Foto: Henrik Montgomery/TT

Så gjordes enkäten – flera städjättar svarar inte på frågorna

Vi har ställt våra frågor om friskvård till de tio allmännyttiga bostadsbolagen med flest antal lägenheter i sitt bestånd, och till de tio städföretagen med flest anställda. 

Vi saknar, trots flera försök, svar från följande städföretag:

  • ISS Facility Services
  • Miab AB
  • Rengörare Näslund AB
  • Asteri Facility Solutions AB
  • Hemfrid