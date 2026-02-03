Analys: Svår väg framåt för kortare arbetstid

Sida vid sida stod de uppradade i LO-borgen: ledande företrädare för LO och dess olika förbund – IF Metall, Kommunal, Hotell- och restaurang.

Drygt en månad efter sin egen deadline hade facken äntligen enats om att begära centrala förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv om att förkorta arbetsveckan för alla arbetare. Från dagens 40 till kanske 35, eller åtminstone 37 timmar.

”Nej tack”

Svaret från arbetsgivarna kom snabbt och var detsamma som man signalerat länge: Nej tack, Svenskt Näringsliv vill inte förhandla om kortare arbetstid.

Branschförbund som Industriarbetsgivarna fyllde på: Arbetstid är i princip detsamma som lön. Sådana frågor förhandlar vi om på branschnivå, med industrin som norm för alla andra. Vi ger inte centralorganisationen mandat att förhandla åt oss.

Om arbetsgivarna alls kommer till förhandlingsbordet kan det se ut som facken har dåliga förutsättningar att få igenom sina krav. Varför skulle arbetsgivarna gå med på att låta arbetare i alla branscher jobba mindre? Och därtill acceptera lika stor minskning över hela linjen, trots att kostnaderna beräknas bli klart högre i delar av tjänstesektorn jämfört med industrin?

Något politiskt hot om lagstiftning som påtryckningsmedel i förhandlingarna vill LO:s ledning inte kännas vid.

Finns vapen

Om LO inte har nått resultat i arbetstidsfrågan när det är dags att förhandla om nya kollektivavtal 2027 kan förutsättningarna ändras. När avtalen har löpt ut – i många fall 31 mars nästa år – kan fackförbunden hota med strejk för att få igenom sina krav.

Visserligen brukar statliga Medlingsinstitutet vara en garant för att avtalens kostnader håller sin inom industrins ”märke”. Facken har svårt att runda denna vakthund med avtal som skulle bli dyrare i tjänstesektorn än i industrin.

Utan uppbackning från fackförbunden för tjänstemän och akademiker blir LO-förbundens uppgift än svårare.

Ändå är det kanske där vi hamnar till slut – med en kraftmätning i avtalsrörelsen 2027. Kanske är det främsta budskapet LO-facken just nu vill skicka till både sina motparter och sina egna medlemmar: Vi står enade och vi har tålamod att vänta. Tids nog kommer vi att kunna osäkra våra vapen.

