Artikeln i korthet Friskvårdsbidraget har blivit en viktig förmån hos Riksbyggen i Västervik, där det nu uppgår till 4 000 kronor per år efter att ha höjts successivt de senaste åren. Detta bidrag hjälper anställda att investera i sin hälsa och förebygga skador i det fysiskt krävande yrket som fastighetsskötare.

För att underlätta användningen av friskvårdsbidraget har Riksbyggen infört ett kortsystem där hela bidraget laddas, vilket gör det enklare för anställda att använda det utan att själva lägga ut pengar först. Detta nya system mottas väl och verkar fungera effektivt.

Det pågår även en uppmuntran från arbetsgivaren och fackklubben att anställda ska använda bidraget för att delta i träningsaktiviteter. Gruppaktiviteter som padel och individuella träningsformer är populära, och höjningen av bidraget har gjort det möjligt för fler att delta regelbundet i friskvårdsaktiviteter. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

På borden står kaffekoppar och medhavda frukostmackor. I personalmatsalen på Riksbyggen i Västervik sitter ett tiotal fastighetsskötare. Klockan är nio och det är dags för gemensam frukost efter arbetsdagens två första timmar.

Förra veckans tunga snö har töat bort utanför fönstret.

Arbetet som fastighetsskötare är säsongs­betonat, tungt och emellanåt är arbetsuppgifterna intensiva och monotona. Snöröjning, sand- och lövupptagning, häckklippning, trimning och trappstädning sliter på kroppen.

Padel blev en gigantisk sport

Friskvårdsbidraget har blivit ett populärt samtalsämne runt borden. Efter Riksbyggens satsningar har ämnet aktualiserats.

Alla är överens om hur viktigt bidraget är för att komma iväg och träna.

Med friskvårdsbidraget behöver man inte fundera över om man ska lägga pengen på någonting annat. Att träningen förebygger skador och bidrar till att de orkar med det tunga yrket, är också alla överens om.

Padelhallen ligger i Electroluxfabrikens gamla lokaler. Fabriken, som var Västerviks stolthet, stängde på 90-talet. ­Sporten padel har sitt ursprung i Spanien och Latinamerika, och är en blandning av racketsporterna tennis och squash.

Andreas Green är en av ­fastighetsskötarna runt bordet och även ordförande i den lokala fackklubben. Han tror det är viktigt att välja något roligt för att det ska hålla i längden.

– Det finns massor man kan göra, jag tror att man måste hitta något man verkligen gillar. Jag tycker till exempel om att cykla och spela padel.

Han började spela padel när pandemin kom.

– Sporten var gigantisk och fanns överallt, alla gjorde det. Sen har det dalat lite, men jag spelar på, säger Andreas.

Arbetsgivaren har höjt bidraget flera gånger

Det är arbetsgivaren som bestämmer om det ska finnas ett friskvårdsbidrag på ­arbetsplatsen. För att det ska vara en skattefri förmån måste det ges till alla anställda.

På Riksbyggen har friskvårdsbidraget höjts i etapper de senaste fem åren. Först från 2 400 kronor till 3 000 kronor per år och person. Från år 2024 höjdes det ytterligare en gång, till 4 000 kronor. Regeln var först att medarbetarna skulle betala 25 procent av sin träning själv, men nu har den regeln tagits bort. Allt för att få fler att använda bidraget.

Och det ser ut funka.

Förra året tog 65 procent av arbetsstyrkan på hela Riksbyggen ut friskvårdsbidrag. Med en ny betalning via kort hoppas Riksbyggen att ännu fler ska använda bidraget.

Från den 1 januari har man nämligen infört ett nytt betalningssystem, som innebär att hela friskvårdsbidraget sätts in på ett kort som alla medarbetare får och kan handla med.

Tanken är att det ska underlätta för de som inte har råd att göra ett utlägg.

Det tycker fastighetsskötaren Markus Fromell är bra.

Markus Fromell tränar på ett gym vid simhallen i Västervik. Han värmer alltid upp innan han tränar. ”Jag har min favorit­cykel”, säger han och pekar mot cyklarna som står på rad.

Det har funnits lite oro över att den nya tekniken inte skulle funka vid lanseringen. Men Markus tycker att det fungerade väldigt bra.

– Jag godkände köpet i appen och tryckte på skicka. Det var hur smidigt som helst.

Markus har tränat på gym regelbundet sedan 90-talet. Att leva utan träning är otänkbart.

– Man känner av ryggen i det här yrket. Ryggen är med i allt man gör. Är jag borta från träningen några veckor mår jag inte bra, varken psykiskt eller fysiskt.

Uppmuntrar alla att använda bidraget

Med höjningen av friskvårdsbidraget betalar Riksbyggen gymkortet för Markus till och med oktober, i tio månader. Därefter betalar han via autogiro, som han har gjort tidigare.

Gruppchefen för fastighetsservice i Västervik, Tony Ståhl, berättar att de aktivt uppmuntrar att de anställda ska använda friskvårdspengen, och att de har initierat gruppaktiviteter på kontoret i Västervik.

– Vi pratar om friskvården på våra arbetsplatsträffar. Vi har lyft frågan om det finns något intresse att göra gruppaktiviteter, som att spela padel tillsammans. Vi försökte med gemensam gymträning, men det funkade tyvärr inte.

Jimmy Winge är ordförande i koncernfackklubben som organiserar Fastighets medlemmar hos Riksbyggen över hela landet.

Jimmy Winge arbetar halvtid som fastighetsskötare och halvtid som fackligt förtroendevald. Han är ordförande i koncernfackklubben som organiserar Fastighets medlemmar hos Riksbyggen över hela landet.

– Vi har tryckt på i några års tid att vi inte tyckte att pengarna räckte. Vi vill att folk ska träna, men är inte pengen tillräcklig har man inte råd. Men nu har folk råd.