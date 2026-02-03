Lina blev uppsagd när hon larmade om stressen och pressen på Lager 157. Hon är långt från ensam om att må dåligt på jobbet. Hör Lina berätta om sin upplevelse och Arbetets ledarskribent Karina Cubilla om varför många mår dåligt på jobbet och vad man kan göra åt det – både som anställd och som kund.