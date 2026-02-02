Artikeln i korthet Stefan Lundgren är säkerhetssamordnare med bakgrund som ordningsvakt och skolvaktmästare. Han betonar vikten av mental förberedelse för att ha beredskap för skoldåd. Han använder erfarenheter och scenarier för att öka säkerhetstänket bland skolpersonal.

Han har utvecklat utbildningsmaterial. Fokus ligger på mental förberedelse snarare än tekniska lösningar. Målet är att göra säkerhet till en naturlig del av skolmiljön.

Trots ökat intresse och investeringar i säkerhetslösningar, framhåller Stefan Lundgren att det viktigaste är mänskliga insatser som konflikthantering och att bemöta okända individer för att skapa en trygg miljö.

– Fly, ta korridoren till vänster och sedan ut, ta mig utom synhåll.

Stefan Lundgren har scenariot helt klart för sig. Reflexmässigt skulle han först läsa av läget och göra en snabb bedömning om det skulle gå att stoppa gärningspersonen.

Helst vill han ha ett helikopterperspektiv. Samtidigt är hans råd att inte spela hjälte. Säkerhetstänket finns alltid med.

Brister och risker

Stefan Lundgren har erfarenhet att luta sig på, i drygt tio år var han ordningsvakt och väktare. Det var innan han började som skolvaktmästare och sedan blev säkerhetssamordnare för utbildningsförvaltningen i Partille öster om Göteborg.

Efter med än tio år i lokalerna känner han till både brister och risker. Men för honom handlar säkerhet framför allt om att vara mentalt förberedd.

– Många vill veta vad de ska göra. Men det finns inget facit, säger han.

Steg ett är att prata om det. Ofta tar han attacken på Kronan i Trollhättan som ett exempel. Det var där en maskerad gärningsperson med kniv och svärd attackerade elever och personal. Fyra personer dog.

I oktober var det tio år sedan.

Öppet men utsatt

Trollhättan och Partille har något gemensamt: Lokalerna – att skolor är hopbyggda med bibliotek och kulturhus.

I centrala Partille finns Kulturum med en stor entréhall där många rör sig. Här är föräldrar med småbarn på väg till biblioteket, samtidigt går elever hem från vuxenutbildningen. Tonåringar hänger vid ungdomens hus. Från kaféet hörs porslinsslammer. Här leder en låst dörr till gymnasiet som är hopbyggt med Stadsparksskolan.

Förr var den här dörren inte låst. Men det är den nu.

Just Kulturum tar Stefan Lundgren som exempel när han pratar om säkerhet – vad skulle ske om någon kastade en handgranat i den inglasade hallen? Eller vid en syraattack?

På Stadsparksskolan och andra skolor är numera fler dörrar låsta. Det gör det svårare att komma in, men det går att komma ut genom alla dörrar. Det ska alltså vara lätt att fly.

Våga prata

Han vet att det är lättare att hantera det otänkbara om man är mentalt förberedd.

– Bara att våga prata om det, väcka tankar, kan dämpa oro. Det är viktigare än att ha hundra tekniska lösningar.

Därför har han tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Grunden har han hämtat från Skolverket, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och CVE, Centrum mot Våldsbejakande Extremism.

Som den snickare som han också är pratar Stefan Lundgren om en verktygslåda som personalen ska ha.

Det finns tre grundläggande steg vid PDV, pågående dödligt våld.

Fly.

Sök skydd.

Larma 112.

– Har du övat, bollat idéer och byggt mental förberedelse, då kan du välja vilket verktyg som du ska ta. Och du kan byta verktyg.

Lätt att komma ut

Trots allvaret så finns alltid ett lätt leende i hans ansikte.

– Jag vill förbättra. Det ska vara lätt att göra rätt.

Det är inte bara i Partille som säkerheten i skolan ökar. Skollagen skärptes i somras och regeringen satsar hundratals miljoner kronor på säkerhetshöjande åtgärder. Det är pengar som ska gå till tekniska lösningar som passersystem och kameraövervakning.

Men för Stefan Lundgren är inte tekniken i fokus – det är människan.

Han pratar om konflikthantering och ”att kunna ta människor”. Något Stefan Lundgren, som nu är 51 år, gjort i hela sitt yrkesliv. Det började med gymnasielinjen Social service, som ledde till jobb som vårdbiträde och ledsagare.

Social som han är, med säkerhetstänket ständigt närvarande, händer det förstås att Stefan Lundgren på skolgårdar går fram till personer som han inte känner igen. ”Hälsa, fråga vem personen är. Om du kan hjälpa till”, säger han.

Tänk säkerhet överallt

Även om personalen övar i lokalerna och kan både ut- och inrymning så räcker inte det.

– Du kanske inte är i klassrummet när det händer. Du kanske är i matsalen eller på skolgården. Du måste ha med säkerhetstänket överallt.

Om du kan uppfatta vad som händer och kan göra en snabb riskanalys så har du flera handlingsalternativ oavsett var du är. Ingen situation är den andra lik.

– Det går inte att säga att det är bättre att fly hit eller dit. Det gäller att fly i motsatt riktning.

Har du tränat på jobbet, då är du även bättre förberedd vid ett attentat på en annan plats – till exempel i ett köpcenter.

– Vet du att du kan göra något minskar risken för panik.

Till skillnad från om det skulle vara en brand så finns ingen återsamlingsplats vid ett skoldåd. Skälet är att den i sig skulle kunna vara ett mål för attentat.

Vid de skoldåd som hittills skett har gärningspersonen ofta varit en elev eller tidigare elev med ett personligt motiv, visar forskning.

Kontakter avgör

I säkerheten ingår även att kunna släcka bränder, HLR, hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. Kunskaper som är livsviktiga varje dag.

Samtidigt som säkerhetsbranschen har rapporterat rekordintresse för höstens utbildningar tror Stefan Lundgren att han vinner på att ha jobbat i skolan. Men då är det inte lokalerna han tänker på; den stora vinsten är att han känner skolpersonalen.

Social som han är, med säkerhetstänket ständigt närvarande, händer det förstås att han på skolgårdar går fram till personer som han inte känner igen. Och det här tar han upp på sina utbildningar:

– Hälsa, fråga vem personen är. Om du kan hjälpa till? Har ni testat det? Att alla måste hjälpas åt.