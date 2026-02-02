 Gå till innehållet
Högre lön och jobb direkt – ändå väljer unga annat

Nu är gymnasieansökan öppen. Populärast är samhäll, ekonomi och natur.
Men de som vill ha jobb – och en schysst lön – snabbt efter studenten borde välja helt andra program.

Nyheter
Ivar Andersson i mörk uniform arbetar med en motorlyft som är fäst vid en motor i en verkstad.

”Det känns tryggt att man inte tar studenten utan att veta vad man ska göra” säger Ivar Andersson. Foto: Clara Wanders

En av tio – så få av eleverna på naturvetenskapsprogrammet har ett jobb tre år efter studenten.

För samhällsvetenskap och ekonomi är det färre än en av tre.

Samtidigt är de populärast bland unga som väljer gymnasium – år efter år. Tillsammans står de tre programmen för nästan hälften av alla förstahandsval.

Men är siktet inställt på att snabbt få jobb och en hyfsad lön – då ska man välja något av yrkesprogrammen.

Populäraste programmen 2025/26 (Förstahandsval)

ProgramAntal sökandeAndel av alla sökande (133 000)
Samhällsvetenskapsprogrammet23 80017,9 %
Ekonomiprogrammet22 90017,2 %
Naturvetenskapsprogrammet16 20012,2 %
Teknikprogrammet 9 4007,1 %
El- och energiprogrammet 8 4006,3 %
Estetiska programmet 6 9005,2 %
Fordons- och transportprogrammet 6 8005,1 %
Bygg- och anläggningsprogrammet 5 5004,1 %
Barn- och fritidsprogrammet 5 2003,9 %
Försäljnings- och serviceprogrammet5 0003,8 %
Källa: Skolverket, 2025

Bilar och bygg säkra kort

Bäst går det för studenterna på:

  • Fordons- och transportprogrammet. 76 procent har ett jobb efter tre år.
  • VVS- och fastighetsprogrammet. 75 procent har ett jobb efter tre år.
  • Bygg-, industri- och el- och energiprogrammen – cirka 70 procent har ett jobb efter tre år.

I årskurs två på Fordonsprogrammet på Praktiska gymnasiet i Liljeholmen i Stockholm har de flesta valt utbildningen för att de gillar bilar. Men de tycker också att det är skönt att ha ett säkert jobb efter studenten.

– Det känns tryggt att man får den möjligheten, att man inte tar studenten utan att veta vad man ska göra, säger Ivar Andersson.

– Det är bra att kunna få ett säkert jobb efter gymnasiet, det är inte många som får det, säger klasskamraten Hasan Hasanov.

Hasan Hasanov i mörk jacka använder en högtryckstvätt för att tvätta ett rött fordon i en verkstad med kaklat golv.

Hasan Hasanov tvättar en bil. Foto: Clara Wanders.

Deras båda lärare Richard Johansen och Rickard Brink säger att utbildningen är mycket populär – de har aldrig varit oroliga för att klasserna inte ska fyllas.

– Framtidsutsikterna är bra. Det är kul att se att det blir någonting av dem, säger Rickard Brink.

Programmen som ger jobb – och högst lön

ProgramAndel i jobb efter 3 årMedianinkomst efter 3 år
Fordons- och transportprogrammet76 %34 250 kr
VVS- och fastighetsprogrammet75 %35 250 kr
Bygg- och anläggningsprogrammet73 %34 700 kr
Industritekniska programmet73 %35 200 kr
El- och energiprogrammet69 %31 558 kr
Hotell- och turismprogrammet56 %26 767 kr
Handels- och administrationsprogrammet55 %27 400 kr
Vård- och omsorgsprogrammet55 %28 542 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet55 %27 338 kr
Hantverksprogrammet (nedlagt)52 %26 242 kr
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, 2025

Valen som ger mest deg

För den som vill tjäna mycket pengar så snabbt som möjligt är det samma sak – även där kommer yrkesprogrammen i topp.

Förra året var medianlönen i Sverige 37 100 kronor. Medianen kan beskrivas som den mest ”typiska” lönen – hälften av svenskarna tjänar mer, hälften mindre. Redan tre år efter gymnaiset närmade sig studenter vid vissa av yrkesprogrammen den nivån.

Två män i svarta jackor står bredvid en vit bil med öppen motorhuv inne i en verkstad.

Lärarna Richard Johansen och Rickard Brink säger att utbildningen är mycket populär – de har aldrig varit oroliga för att klasserna inte ska fyllas. Foto: Clara Wanders

För tidigare elever på både VVS- och fastighets- och industritekniska programmen låg medianlönen på över 35 000 kronor. Inte långt efter kommer bygg- och anläggning med 34 700 kronor, och fordons- och transportprogrammet med 34 250 kronor.

Två av de som går utbildningen i Bygg- och anläggning på Praktiska gymnasiet i Liljeholmen är Kevin Jonsson och Awras Al–Jumaili.

– Jag har länge varit intresserad av snickeri och konstruktion. Utbildningen ger också stor möjlighet till arbete efter studenten och är både praktisk och teoretisk, säger Kevin Jonsson.

– Det är skitbra, tycker Awras Al–Jumaili.

Fyra studenter i arbetskläder undersöker och diskuterar en bilmotor som hänger i en röd lyftanordning i en verkstad.

Det är meckandet som lockar många av studenterna – men även de säkra framtidsutsikterna. Foto: Clara Wanders.

