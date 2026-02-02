Högre lön och jobb direkt – ändå väljer unga annat

En av tio – så få av eleverna på naturvetenskapsprogrammet har ett jobb tre år efter studenten.

För samhällsvetenskap och ekonomi är det färre än en av tre.

Samtidigt är de populärast bland unga som väljer gymnasium – år efter år. Tillsammans står de tre programmen för nästan hälften av alla förstahandsval.

Men är siktet inställt på att snabbt få jobb och en hyfsad lön – då ska man välja något av yrkesprogrammen.

Populäraste programmen 2025/26 (Förstahandsval) Program Antal sökande Andel av alla sökande (133 000) Samhällsvetenskapsprogrammet 23 800 17,9 % Ekonomiprogrammet 22 900 17,2 % Naturvetenskapsprogrammet 16 200 12,2 % Teknikprogrammet 9 400 7,1 % El- och energiprogrammet 8 400 6,3 % Estetiska programmet 6 900 5,2 % Fordons- och transportprogrammet 6 800 5,1 % Bygg- och anläggningsprogrammet 5 500 4,1 % Barn- och fritidsprogrammet 5 200 3,9 % Försäljnings- och serviceprogrammet 5 000 3,8 % Källa: Skolverket, 2025 Visa hela tabellen

Bilar och bygg säkra kort

Bäst går det för studenterna på:

Fordons- och transportprogrammet. 76 procent har ett jobb efter tre år.

VVS- och fastighetsprogrammet. 75 procent har ett jobb efter tre år.

Bygg-, industri- och el- och energiprogrammen – cirka 70 procent har ett jobb efter tre år.

I årskurs två på Fordonsprogrammet på Praktiska gymnasiet i Liljeholmen i Stockholm har de flesta valt utbildningen för att de gillar bilar. Men de tycker också att det är skönt att ha ett säkert jobb efter studenten.

– Det känns tryggt att man får den möjligheten, att man inte tar studenten utan att veta vad man ska göra, säger Ivar Andersson.

– Det är bra att kunna få ett säkert jobb efter gymnasiet, det är inte många som får det, säger klasskamraten Hasan Hasanov.

Hasan Hasanov tvättar en bil.

Deras båda lärare Richard Johansen och Rickard Brink säger att utbildningen är mycket populär – de har aldrig varit oroliga för att klasserna inte ska fyllas.

– Framtidsutsikterna är bra. Det är kul att se att det blir någonting av dem, säger Rickard Brink.

Programmen som ger jobb – och högst lön Program Andel i jobb efter 3 år Medianinkomst efter 3 år Fordons- och transportprogrammet 76 % 34 250 kr VVS- och fastighetsprogrammet 75 % 35 250 kr Bygg- och anläggningsprogrammet 73 % 34 700 kr Industritekniska programmet 73 % 35 200 kr El- och energiprogrammet 69 % 31 558 kr Hotell- och turismprogrammet 56 % 26 767 kr Handels- och administrationsprogrammet 55 % 27 400 kr Vård- och omsorgsprogrammet 55 % 28 542 kr Restaurang- och livsmedelsprogrammet 55 % 27 338 kr Hantverksprogrammet (nedlagt) 52 % 26 242 kr Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, 2025 Visa hela tabellen

Valen som ger mest deg

För den som vill tjäna mycket pengar så snabbt som möjligt är det samma sak – även där kommer yrkesprogrammen i topp.

Förra året var medianlönen i Sverige 37 100 kronor. Medianen kan beskrivas som den mest ”typiska” lönen – hälften av svenskarna tjänar mer, hälften mindre. Redan tre år efter gymnaiset närmade sig studenter vid vissa av yrkesprogrammen den nivån.

För tidigare elever på både VVS- och fastighets- och industritekniska programmen låg medianlönen på över 35 000 kronor. Inte långt efter kommer bygg- och anläggning med 34 700 kronor, och fordons- och transportprogrammet med 34 250 kronor.

Två av de som går utbildningen i Bygg- och anläggning på Praktiska gymnasiet i Liljeholmen är Kevin Jonsson och Awras Al–Jumaili.

– Jag har länge varit intresserad av snickeri och konstruktion. Utbildningen ger också stor möjlighet till arbete efter studenten och är både praktisk och teoretisk, säger Kevin Jonsson.

– Det är skitbra, tycker Awras Al–Jumaili.

Det är meckandet som lockar många av studenterna – men även de säkra framtidsutsikterna.

Hör Ivar, Hasan och Liam berätta