Man fick fallande föremål över sig i hamnen – dog

Larmet om den allvarliga olyckan kom strax efter elva på förmiddagen.

En man hade fått ett föremål över sig när han jobbade på båtvarvet Öresund Drydocks i Landskrona hamn.

– Det är ett objekt som vi tagit i land från ett fartyg till en av våra verkstäder. Jag vill inte uttala mig om vad det är för objekt på grund av förundersökningen som pågår, säger vd Anders Larsson.

Rutinjobb som gick fel

Mannen klämdes under föremålet, och fördes till sjukhus med ambulans.

På söndagskvällen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.

Händelsen utreds nu som misstänkt arbetsmiljöbrott, vållande till annans död.

Det jobb som utfördes genomförs frekvent i verkstaden och det finns rutiner för hur det ska skötas på ett säkert sätt, berättar Anders Larsson.

– Det här har aldrig inträffat tidigare, och vi är alla väldigt tagna över det som hänt. Vi måste ta reda på vad som gått snett – om alla procedurer har följts eller inte.

Arbetsmomentet stoppas

Den typen av moment som låg bakom olyckan är satt på paus i verkstaden, tills polisens utredning av olyckan är klar.

Företaget har aktiverat sitt krisstöd för anställda som behöver det, men i övrigt rullar verksamheten som vanligt på måndagen.

– Personalen har varit väldigt tydlig med att man vill komma tillbaka och jobba vidare, att umgås med kollegor.