I februari i fjol fastnade en anställd på ett industriföretag i Vellinge med handen i en svarv.

Den anställde skulle slipa bort beläggning på en roterande axel, när handsken fastnade och drog med sig handen in i rotationen.

Den anställdes arm och handled bröts och fingertopparna skadades. Efter olyckan var personen sjukskriven från jobbet i ett halvår.

Döms till böter på 200 000

Eftersom att händelsen hade kunnat undvikas om någon med ansvar för säkerheten på arbetsplatsen vidtagit åtgärder döms nu företaget till böter på 200 000 kronor.

”Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”, skriver åklagaren i Strafföreläggandet.