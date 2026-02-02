Artikeln i korthet Positiva förändringar är på gång på Lager 157, enligt signaler Handels fått från lokala ombudsmän.

Efter Handelsnytts granskning har företaget kontaktat facket och förbättringar har skett i flera butiker.

Företaget och Handels ska ha ett uppföljningsmöte i februari.

Stress och tunga arbetsställningar. Överbelamrade lager och butiker och dålig städning.

Det var några av de arbetsmiljöproblem i flera av Lager 157:s butiker som kom fram i Handelsnytts granskning av den snabbväxande butikskedjan i november förra året.

Handels centrala ombudsman Jens Lindström konstaterade då att arbetsmiljöfrågorna stack ut på Lager 157 i jämförelse med andra butikskedjor.

Han hade under lång tid fått rapporter från flera orter i landet om bristande arbetsmiljö i butikerna.

Men nu är tongångarna annorlunda.

– Jag hör nu från flera håll att förbättringar är på gång, säger Jens Lindström.

Lager 157 kontaktade facket

Efter Handelsnytts granskning tog Lager 157 kontakt med Handels. De hade ett första möte vid månadsskiftet mellan november och december.

Både företaget och facket gav då sin syn på det som framkommit och de diskuterade både problem och möjliga förbättringar.

Under de senaste månaderna har Handels besökt många butiker i landet och de första rapporter Jens Lindström fått pekar på att förbättringar är på gång.

Framför allt när det gäller problemen med överbelamrade lager där kartonger staplats för högt och där kartonger med varor ibland behövt förvaras ute i butikerna eller i lunchrum.

– Vi har hört att de faktiskt tagit fasta på kritiken och kommit med åtgärder när det gäller varuhanteringen.

Samlad bild först i februari

Under februari ska fackets lokalavdelningar rapportera till Jens Lindström hur det fungerar i kedjans butiker på deras orter.

Tanken är att facket ska få en samlad bild.

Ett uppföljande möte har också bokats in med Lager 157.

– Jag både hoppas och tror att de positiva signaler jag fått gäller kedjan i stort och inte bara enskilda butiker, säger Jens Lindström.