Skulle fylla igen grav – fick traktorgaffel i huvudet

Ett arbetslag på tre personer använde en traktor utrustad med två pallgafflar för att lyfta upp en jordlåda av metall ur graven. Jordlådan, som väger runt 350 kilo, skyddar mot ras vid arbete i graven.

Jordlådan lyftes upp ur graven med hjälp av stroppar som fästes på traktorns pallgafflar. När lådan hängde i luften blev vikten snedfördelad och stropparna började glida på gafflarna. Det ledde till att en av gafflarna, som vägde 25 kilo, lossnade och flög av. En av arbetarna träffades i huvudet och fick hjärnskakning. Han fördes till sjukhus och kunde inte arbeta på fyra dagar.

Arbetsmiljöbrott

Olyckan inträffade på Halltorps kyrkogård söder om Kalmar i december 2024. Den hade kunnat undvikas om arbetsgivaren gjort en korrekt riskbedömning, hävdar en åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Arbetet skulle ha utförts med grävmaskin utrustad med en speciell lyftkätting. Arbetstagarna skulle ha använt hjälm och hållit större avstånd till grävmaskinen vid lyftet.

Arbetsgivaren, Södermöre pastorat, har enligt åklagaren gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott och tvingas betala 100 000 kronor i företagsbot.

Säkerhetskraven vid gravgrävning skärptes efter en dödsolycka på en kyrkogård i Skåne 2007.