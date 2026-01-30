Ulf Kristersson ska börja podda, rapporterar Expressen på fredagsmorgonen.

Ursäkta? Statsministern?

Undertecknad är något av en poddare så tro mig när jag säger att det krävs tid, arbete, skärpa, blod, svett och tårar för att någon ska vilja lyssna.

Ni får också tror mig när jag säger att en det kan bli bra utan något av det där.

Men undertecknad är inte statsminister. Det är, olyckligtvis, Ulf Kristersson. Hur ska karln ha tid?

Lat är nog fel ord

Det finns ju andra saker som man tänker borde uppta hans vakna tid: Massarbetslöshet, sprängningar, skolan, sjukvården, klimatkollapsen.

Ett krigstrött Ukraina fryser ihjäl, Nato kanske faller ihop, det ska kanske tullkrigas mot USA… Grönland, Iran, Gaza.

Ja, jag hör ju själv vilka trista saker det är. Särskilt när man radar upp det så där.

Men det är en lista över sådant som gör statsministeruppdraget tungt, jobbigt, långsamt och i grunden otacksamt.

När moderater erbjuds att teckna Kristerssons personporträtt så brukar han inte framstå som en person som gillar sådant. Snarare brukar det landa i att han är trevlig, klok och lat.

Men det känns inte som att lättja är riktigt rätt ord för att beskriva hans karaktär.

Är det något vi lärt oss om Ulf Kristersson är det att han inte gillar gråa trista vardagar.

Gillar att mingla

Han vill ha det skoj. Han vill träffa folk. Han vill mingla i trevliga herrgårdsmiljöer. Han vill säga ”skål!”. Flyga regeringsflygplan.

Han vill, enligt ryktet, ha minst tolv veckors sommarsemester.

Han vill inte slita i onödan, om det inte är i löpspåret förstås.

Inför förra valrörelsen signalerade Ulf Kristersson med vilket allvar han siktade på statsministerposten genom att samtidigt skaffa en hundvalp. Hund, det är skoj.

Nu ska han bli skattefinansierad poddare. Det är skoj.