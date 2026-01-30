Artikeln i korthet Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har påbörjat en satsning för att rensa ut kriminella och oseriösa aktörer inom vård och omsorg.

Nya verktyg har införts, vilket har lett till att 104 tillstånd har dragits in och 16 verksamheter har stängts med omedelbar verkan.

Trots dessa åtgärder kvarstår problemet med välfärdsbrottslighet, och det finns fortfarande kryphål som kriminella kan utnyttja.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska bli bättre på att få bort kriminella och oseriösa aktörer inom vård och omsorg.



Sedan 2024 har en satsning pågått. Myndigheten har dragit in tillståndet för 104 aktörer, anmält 400 individer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och förbjudit 16 verksamheter med omedelbar verkan.



– Det har varit jättemycket problem med fusk, men under de senaste åren har fler och fler verksamheter krävt tillstånd, vilket kommit åt en del.



Det säger Mira Klingberg Hjort som är reporter på Kommunalarbetaren. Hon har länge granskat privat och omsorg – bland annat i en bok om hemtjänst – och säger att det hänt mycket i IVO:s arbete mot välfärdsbrottsligheten sedan hon började skriva om ämnet.

Efterlängtade verktyg

De nya verktyg myndigheten fått under de senaste åren har varit efterlängtade, enligt Mira Klingberg Hjort. Till exempel krävs numera tillstånd för att bedriva tandvård i privat regi och kommuner är skyldiga att anmäla brister bland sina utförare.



Sedan 1 januari i år får Ivo också dra in vilande tillstånd.



Mira Klingberg Hjort berättar hur oseriösa personer som själva aldrig skulle få tillstånd att bedriva vård och omsorg satt i system att köpa upp bolag som inte bedriver verksamhet – för att komma åt deras tillstånd.



– Det kommer fortfarande gå att hoppa mellan bolag, men det blir förmodligen svårare när det finns färre bolag att gå in i, säger hon.

Ivos arbete mot kriminella i välfärden



Under den här tiden har myndigheten fått utökade verktyg. Till exempel krävs numera tillstånd för att bedriva tandvård i privat regi. Sedan den 1 januari 2026 får IVO återkalla vilande tillstånd – alltså tillstånd för bolag som för tillfället inte bedriver någon verksamhet. Kommuner är dessutom, sedan årsskiftet, skyldiga att anmäla brister de upptäcker hos de privata utförarna.



Sedan 2024 har myndigheten dragit in tillståndet för 104 aktörer, anmält 400 individer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 200 till åtal och förbjudit 16 verksamheter med omedelbar verkan.



Under 2025 sade IVO nej till nästan 40 procent av de som ansökte om att starta ny omsorgsverksamhet. Orsaken var att företrädaren inte ansågs kunna eller vilja driva verksamheten på ett seriöst sätt. Läs mer

“Samhället ligger steget efter”

Samtidigt är det svårt att komma åt välfärdsbrottsligheten. Trots myndighetens nya verktyg är oseriösa och kriminella aktörer fortfarande ett återkommande problem inom vård och omsorg.



I två nya rapporter pekar IVO på att mer behöver göras för att stoppa välfärdsbrott. Det handlar bland annat om hårdare krav på tillstånd för att bedriva vård och omsorg, och bättre möjligheter att upptäcka om samma personer förekommer i flera ärenden.



– Det man kan tänka är ju att samhället hela tiden är steget efter. Det finns fortfarande kryphål och de kriminella är bra på att hitta dem, säger Mira Klingberg Hjort.

