❔ Vi blir störda av vår pratglada kollega – vad ska vi göra?

Vi har en kollega som är lite för pratglad. Personen är snäll men vi blir störda i arbetet när hon pratar om ditt och datt hela tiden. Hon hjälper inte heller till så mycket och ingen vågar säga något. Vad gör vi åt det här?

❕ Ni behöver prata med arbetsgivaren

Först och främst vill jag understryka att det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen. Det betyder att om det finns ett arbetsmiljöproblem till exempel rörande trivseln så har arbetsgivaren ansvar att lösa det. Ni behöver ta upp det här med arbetsgivaren. Om det känns obekvämt kan ni alltid ta hjälp av klubben och skyddsombud. Be dem prata med arbetsgivaren om situationen.

Det är också arbetsgivaren som ”äger” den andra frågan du tar upp, att din arbetskamrat inte gör sin del arbetet. Men för att arbetsgivaren ska kunna göra något åt problemet måste det synliggöras.

Om du själv inte känner dig bekväm att ta upp frågan med arbetsgivaren kan du ta hjälp av klubben. Har ni ingen klubb finns regionen som du kan vända dig till. Ett sånt här problem kan lätt leda till arbetsmiljöproblem. Det kan därför vara bra att involvera skyddsombudet redan från början.